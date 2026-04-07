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Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT mardi:

** Pershing Square < PSHP.L > de Bill Ackman a proposé de fusionner son véhicule d'acquisition avec Universal Music Group < UMG.AS > avec un plan de cotation aux États-Unis dans une opération visant à relancer la valeur du plus grand label de musique au monde.

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** La banque néerlandaise ING < INGA.AS > a déclaré qu'il avait mis fin à l'accord de vente de ses activités russes à Global Development JSC, basé à Moscou, annoncé en janvier 2025 .

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