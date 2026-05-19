 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 15:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Mises à jour d'Everest Group: Mistral AI (France)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées mardi à 13 h 30 GMT:

** Everest Group a annoncé avoir conclu un accord pour la vente d'Everest Compañía de Seguros Generales Colombia S.A. à American International Group, une nouvelle étape dans le plan de recentrage de l'assureur bermudien (re).

nL6N41W0WB

** La société française Mistral AI, leader européen de l'intelligence artificielle, a annoncé avoir acquis la société Emmi AI, basée à Linz, pour un montant non divulgué, dans le but de renforcer son offre destinée aux clients industriels à travers l'Europe.

nL6N41S11W

** Le fabricant américain de puces Analog Devices < ADI.O > serait en phase avancée de négociations en vue d'acquérir la société de puces d'intelligence artificielle Empower Semiconductor pour environ 1,5 milliard de dollars en espèces, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

nL6N41W04W

** Les compagnies d'électricité américaines NextEra Energy < NEE.N > et Dominion Energy < D.N > ont annoncé lundi leur intention de fusionner dans le cadre d'une opération de 66,8 milliards de dollars qui donnera naissance à l'un des plus grands services publics d'électricité au monde, alors que les centres de données, grands consommateurs d'énergie, se développent pour soutenir l'intelligence artificielle.

nL4N41V0YN

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AMERICAN INTL GR
78,540 USD NYSE +0,24%
ANALOG DEVICES
409,7000 USD NASDAQ -2,12%
DOMINION ENERGY
67,095 USD NYSE -0,67%
EMMI
844,000 CHF Swiss EBS Stocks +1,56%
EVEREST GROUP
358,510 USD NYSE +0,76%
NEXTERA ENERGY
88,325 USD NYSE -0,84%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 981,46 -0,08%
Pétrole Brent
110,17 +0,44%
NOVACYT
0,672 +28,98%
NANOBIOTIX
37,9 -11,28%
WORLDLINE
0,3086 +5,40%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank