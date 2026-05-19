((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Mises à jour d'Everest Group: Mistral AI (France)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées mardi à 13 h 30 GMT:

** Everest Group a annoncé avoir conclu un accord pour la vente d'Everest Compañía de Seguros Generales Colombia S.A. à American International Group, une nouvelle étape dans le plan de recentrage de l'assureur bermudien (re).

nL6N41W0WB

** La société française Mistral AI, leader européen de l'intelligence artificielle, a annoncé avoir acquis la société Emmi AI, basée à Linz, pour un montant non divulgué, dans le but de renforcer son offre destinée aux clients industriels à travers l'Europe.

nL6N41S11W

** Le fabricant américain de puces Analog Devices < ADI.O > serait en phase avancée de négociations en vue d'acquérir la société de puces d'intelligence artificielle Empower Semiconductor pour environ 1,5 milliard de dollars en espèces, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

nL6N41W04W

** Les compagnies d'électricité américaines NextEra Energy < NEE.N > et Dominion Energy < D.N > ont annoncé lundi leur intention de fusionner dans le cadre d'une opération de 66,8 milliards de dollars qui donnera naissance à l'un des plus grands services publics d'électricité au monde, alors que les centres de données, grands consommateurs d'énergie, se développent pour soutenir l'intelligence artificielle.

nL4N41V0YN