(Ajouts: Paramount Skydance, Bajaj Group, Allianz, Brown & Brown. Mises à jour.)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT jeudi:

** Paramount Skydance < PSKY.O > a réaffirmé son offre de rachat en numéraire de 30 dollars par action pour Warner Bros Discovery < WBD.O >, réitérant que son offre est supérieure à l'accord du propriétaire de HBO Max avec Netflix < NFLX.O >. nL4N3Y90YT

** Le groupe indien Bajaj a acquis une participation de 23% dans ses filiales d'assurance auprès d'Allianz SE < ALVG.DE > pour 213,90 milliards de roupies (2,38 milliards de dollars), a déclaré la société du groupe Bajaj Finserv < BJFS.NS >.

** Allianz a finalisé la vente de 23% des parts de deux coentreprises, Bajaj General Insurance Company et Bajaj Life Insurance Company, à Bajaj Promoter Group pour un montant de 2,1 milliards d'euros (2,45 milliards de dollars), a déclaré la société. nL6N3Y90R3

** L'unité de vente en gros de Brown & Brown, Bridge Specialty Group, a annoncé qu'elle avait acquis Shoemaker & Besser, une société de courtage d'assurance en gros basée en Pennsylvanie. nL6N3Y90QD

** La société saoudienne SABIC < 2010.SE > a accepté de vendre ses activités pétrochimiques européennes et ses activités de thermoplastiques techniques en Europe et en Amérique pour une valeur d'entreprise combinée de 950 millions de dollars, dans le cadre d'une restructuration en période de ralentissement de l'industrie. nL6N3Y90DR

** Eli Lilly < LLY.N > achètera le développeur de médicaments auto-immuns Ventyx Biosciences < VTYX.O > pour 1,2 milliard de dollars en espèces, ont déclaré les sociétés mercredi, marquant la dernière tentative du fabricant de Zepbound de s'étendre au-delà de ses médicaments à succès pour le diabète et la perte de poids. nL4N3Y81JD

** AbbVie < ABBV.N > a nié mercredi être en pourparlers pour acheter Revolution Medicines < RVMD.O > après que le Wall Street Journal a rapporté que le fabricant de médicaments était en discussions avancées pour acquérir le développeur de médicaments contre le cancer. nL4N3Y81GA