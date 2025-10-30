 Aller au contenu principal
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 10:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT jeudi:

** La société russe Lukoil < LKOH.MM >, sous la pression des sanctions américaines, a déclaré qu'elle avait accepté une offre de la maison de commerce Gunvor pour vendre Lukoil International GmbH, qui contrôle les actifs étrangers de la major pétrolière.

nL1N3WB0CT

** Le britannique Vodafone < VOD.L > a déclaré qu'il allait acquérir la société allemande Skaylink, spécialisée dans le cloud et la transformation numérique, pour 175 millions d'euros (204,09 millions de dollars) auprès de la société de capital-investissement Waterland, dans le but d'élargir son offre de services.

nL6N3WB0F7

** Le britannique TT Electronics < TTG.L > a déclaré avoir accepté les termes d'une proposition de rachat par la société suisse Cicor Technologies < CICN.S >, qui valorisera l'entreprise à environ 287 millions de livres (385,18 millions de dollars).

nL6N3WB0DP

** Virgin Media O2 est en pourparlers pour acquérir Netomnia, le quatrième opérateur britannique de réseaux à large bande, dans le cadre d'une transaction d'une valeur potentielle de 2 milliards de livres (2,68 milliards de dollars), a rapporté le Financial Times, citant deux personnes familières avec le dossier.

nL4N3WB0KG

** Mastercard < MA.N > est en pourparlers pour acquérir la startup de crypto-monnaie Zerohash pour un montant compris entre 1,5 et 2 milliards de dollars, a rapporté Fortune mercredi, citant cinq sources familières du dossier.

nL4N3WA2GK

** Le groupe canadien Boyd < BYD.TO > a déclaré mercredi qu'il avait accepté d'acquérir le fournisseur de solutions de réparation de carrosserie Joe Hudson's Collision Center, ou JHCC, auprès de TSG Consumer Partners pour 1,3 milliard de dollars.

nL4N3WA2KJ

Fusions / Acquisitions

