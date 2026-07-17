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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 21:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: IP Group, OCP, Telecom Italia)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 19 h 45 GMT:

** Railpen, principal actionnaire du groupe britannique IP Group

IPO.L , a annoncé vendredi avoir amélioré son offre visant à prendre le contrôle total de cet investisseur spécialisé dans les start-ups scientifiques, proposant notamment 61 pence par action en numéraire.

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** Le producteur marocain de phosphates et d'engrais OCP a annoncé vendredi avoir signé un accord avec la société américaine Koch Ag & Energy Solutions en vue de créer une deuxième coentreprise, portant ainsi leur capacité de production combinée d'engrais à base de phosphate à environ 2,5 millions de tonnes par an.

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** Le conseil d’ TLIT.MI de Telecom Italia serait enclin à approuver l’offre publique d’achat de Poste Italiane PST.MI , d’un montant de 10,8 milliards d’euros (, soit 12,35 milliards de dollars), qu’il juge équitable, et ne devrait pas chercher à obtenir un prix plus élevé, a rapporté vendredi Bloomberg News.

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** La société australienne Perpetual a rejeté une proposition de rachat améliorée de 2,5 milliards de dollars australiens (1,75 milliard de dollars) émanant de la société suédoise de capital-investissement EQT < EQTAB.ST >, a-t-elle indiqué. C'est la deuxième fois en quelques semaines que le gestionnaire de fortune repousse son prétendant.

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** Le conseil d’administration de PayPal < PYPL.O > estime qu’une offre publique d’achat de 53 milliards de dollars émanant de son concurrent Stripe et de la société de capital-investissement Advent International sous-évalue la société et se heurte à des obstacles réglementaires et financiers, a déclaré une source proche du dossier, ce qui pourrait ouvrir la voie à des négociations sur l’avenir du géant américain des paiements.

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** Le fonds européen EQT a relevé son offre sur l’opérateur de site web japonais Kakaku.com < 2371.T > à 3 450 yens (21,25 dollars) par action, contre 3 000 yens auparavant, dépassant ainsi l’offre concurrente d’un consortium composé de LY Corp < 4689.T >, filiale de SoftBank, et de Bain Capital.

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** Le groupe australien Coles < COL.AX > a annoncé avoir mis fin aux discussions avec la société américaine de capital-investissement TPG Capital concernant une éventuelle acquisition de Greencross Pet Wellness, ce qui a fait grimper son cours de 5 %.

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Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

COLES GRP
15,5700 USD OTCBB 0,00%
EQT
28,590 EUR Tradegate +10,56%
IP GROUP
64,550 GBX LSE -0,39%
LY CORP
2,6600 USD OTCBB -3,27%
PAYPAL HOLDINGS
56,5600 USD NASDAQ -0,30%
POSTE ITALIANE
27,840 EUR MIL +0,47%
TELECOM ITALIA-RG
7,847 EUR MIL +0,67%
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