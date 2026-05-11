((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Sony, Suzano et OpenAI)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 19h30 GMT:

** Sony Music Publishing a annoncé son intention d'acheter l'intégralité du catalogue de Recognition Music Group auprès de fonds gérés par Blackstone BX.N , s'assurant ainsi l'accès à plus de 45 000 titres, dont ceux de Beyoncé, Fleetwood Mac et Rihanna. nL4N41O11R

** Le brésilien Suzano SUZB3.SA , premier fabricant mondial de pâte à papier, a obtenu l'autorisation sans condition des autorités de la concurrence de l'UE pour sa coentreprise de 3,4 milliards de dollars avec le fabricant américain de couches et de papier hygiénique Kimberly-Clark KMB.O , selon un communiqué de la Commission européenne. nB5N41C00M

** OpenAI a annoncé la création d'une nouvelle société dotée d'un investissement initial de plus de 4 milliards de dollars pour aider les organisations à développer et à déployer des systèmes d'intelligence artificielle, et va acquérir une société de conseil en IA, Tomoro, afin de développer rapidement cette unité. nL4N41O0L1

** Cellular Intelligence, soutenue par Mark Zuckerberg, directeur général de Meta < META.O >, a acquis le candidat à la thérapie cellulaire du laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk < NOVOb.CO > pour le traitement de la maladie de Parkinson, a annoncé la société de biotechnologie.

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** Blackstone < BX.N > va acquérir la plateforme de commerce électronique grecque Skroutz auprès du fonds CVC Capital Partners Fund VII, a déclaré CVC < CVC.AS >.

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** Le groupe allemand de services publics E.ON < EONGn.DE > est en passe de devenir l'un des plus grands fournisseurs d'énergie du Royaume-Uni après avoir annoncé son intention d'acheter son concurrent Ovo Energy pour un montant non divulgué.

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** Gallagher Bassett, la division d'Arthur J Gallagher spécialisée dans les solutions de gestion des sinistres et des risques, a annoncé avoir acquis Mays Brown Solicitors, un cabinet d'avocats londonien spécialisé dans les services juridiques liés au transport maritime et au droit maritime.

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** ASOS < ASOS.L > a annoncé qu'il allait vendre son centre de traitement des commandes de Lichfield à son concurrent Marks & Spencer < MKS.L > pour 66 millions de livres sterling (89,7 millions de dollars), alors que le distributeur britannique cherche à simplifier ses opérations et à se séparer de ses actifs non stratégiques.

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** L'investisseur technologique néerlandais Prosus < PRX.AS > a annoncé avoir cédé une participation de 5 % dans Delivery Hero < DHER.DE > à Aspex Management, pour un produit brut d'environ 335 millions d'euros (394 millions de dollars).

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** La maison de couture italienne Giorgio Armani envisage de vendre une participation de 15 % en trois parts égales à la suite du décès du créateur, ce qui pourrait amener trois acheteurs qu'il avait sélectionnés à devenir actionnaires, a rapporté un journal dimanche.

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