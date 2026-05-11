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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 21:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Sony, Suzano et OpenAI)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 19h30 GMT:

** Sony Music Publishing a annoncé son intention d'acheter l'intégralité du catalogue de Recognition Music Group auprès de fonds gérés par Blackstone BX.N , s'assurant ainsi l'accès à plus de 45 000 titres, dont ceux de Beyoncé, Fleetwood Mac et Rihanna. nL4N41O11R

** Le brésilien Suzano SUZB3.SA , premier fabricant mondial de pâte à papier, a obtenu l'autorisation sans condition des autorités de la concurrence de l'UE pour sa coentreprise de 3,4 milliards de dollars avec le fabricant américain de couches et de papier hygiénique Kimberly-Clark KMB.O , selon un communiqué de la Commission européenne. nB5N41C00M

** OpenAI a annoncé la création d'une nouvelle société dotée d'un investissement initial de plus de 4 milliards de dollars pour aider les organisations à développer et à déployer des systèmes d'intelligence artificielle, et va acquérir une société de conseil en IA, Tomoro, afin de développer rapidement cette unité. nL4N41O0L1

** Cellular Intelligence, soutenue par Mark Zuckerberg, directeur général de Meta < META.O >, a acquis le candidat à la thérapie cellulaire du laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk < NOVOb.CO > pour le traitement de la maladie de Parkinson, a annoncé la société de biotechnologie.

nL4N41O0PA

** Blackstone < BX.N > va acquérir la plateforme de commerce électronique grecque Skroutz auprès du fonds CVC Capital Partners Fund VII, a déclaré CVC < CVC.AS >.

nL6N41O0KU

** Le groupe allemand de services publics E.ON < EONGn.DE > est en passe de devenir l'un des plus grands fournisseurs d'énergie du Royaume-Uni après avoir annoncé son intention d'acheter son concurrent Ovo Energy pour un montant non divulgué.

nL8N41O0OL

** Gallagher Bassett, la division d'Arthur J Gallagher spécialisée dans les solutions de gestion des sinistres et des risques, a annoncé avoir acquis Mays Brown Solicitors, un cabinet d'avocats londonien spécialisé dans les services juridiques liés au transport maritime et au droit maritime.

nL6N41O0K1

** ASOS < ASOS.L > a annoncé qu'il allait vendre son centre de traitement des commandes de Lichfield à son concurrent Marks & Spencer < MKS.L > pour 66 millions de livres sterling (89,7 millions de dollars), alors que le distributeur britannique cherche à simplifier ses opérations et à se séparer de ses actifs non stratégiques.

nL6N41O0DC

** L'investisseur technologique néerlandais Prosus < PRX.AS > a annoncé avoir cédé une participation de 5 % dans Delivery Hero < DHER.DE > à Aspex Management, pour un produit brut d'environ 335 millions d'euros (394 millions de dollars).

nL6N41O0BS

** La maison de couture italienne Giorgio Armani envisage de vendre une participation de 15 % en trois parts égales à la suite du décès du créateur, ce qui pourrait amener trois acheteurs qu'il avait sélectionnés à devenir actionnaires, a rapporté un journal dimanche.

nL1N41N025

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
198,325 USD NYSE -0,24%
ASOS
234,250 GBX LSE +7,70%
BLACKSTONE
121,200 USD NYSE -2,06%
CVC CPTL
13,3200 EUR Euronext Amsterdam +0,08%
DELIV HERO
23,600 EUR XETRA +18,06%
E.ON
18,250 EUR XETRA +1,87%
KIMBERLY-CLARK
95,7250 USD NASDAQ -2,63%
MARKS & SPENCER
322,600 GBX LSE -2,77%
META PLATFORMS
598,8300 USD NASDAQ -1,77%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
PROSUS RG-N
41,0650 EUR Euronext Amsterdam +0,13%
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