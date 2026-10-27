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(Ajouts: Guidewire, BCE, Ares Capital Mises à jour: Timor oriental)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées mardi à 13 h 30 GMT:

** Le fournisseur de logiciels d’assurance IARD Guidewire a annoncé avoir conclu un accord définitif en vue d’acquérir la start-up londonienne Hyperexponential, spécialisée dans les technologies de l’assurance, pour un prix d’achat de base de 1,7 milliard de dollars en numéraire, auquel s’ajoute un montant conditionnel de 400 millions de dollars si un objectif spécifique de chiffre d’affaires récurrent est atteint.

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** L'opérateur de télécommunications canadien BCE BCE.TO a indiqué que sa filiale, Bell Canada, avait accepté de céder une participation minoritaire dans la société d'infrastructures de tours de téléphonie mobile nouvellement créée au groupe d'investissement international La Caisse pour 2,45 milliards de dollars canadiens (, soit 1,75 milliard de dollars).

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** Ares Capital ARCC.O a annoncé qu’elle allait racheter MidCap Financial Investment MFIC.O , filiale d’Apollo, dans le cadre d’une opération combinant actions et numéraire, pour une valeur d’entreprise d’environ 2,6 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence dans le domaine du crédit direct aux entreprises de taille moyenne.

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** Le Timor oriental a accepté de racheter la participation de Woodside Energy WDS.AX dans le projet gazier Greater Sunrise pour un montant pouvant atteindre 200 millions de dollars, ouvrant ainsi la voie à une accélération du développement de ces gisements qui pourraient s’avérer essentiels pour la plus petite économie d’Asie.

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** DoorDash DASH.O est en pourparlers avancés pour acquérir Instacart CART.O dans le cadre d'une opération qui pourrait valoriser la plateforme de livraison de courses à environ 17 milliards de dollars, a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier.

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