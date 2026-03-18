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(Ajoute Unilever, Paramount Skydance, Anglo American)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées avant 20h30 GMT mercredi:

** Unilever ULVR.L et Kraft Heinz KHC.O ont récemment eu des discussions sur une fusion potentielle de certaines parties de leurs activités alimentaires, a rapporté le Financial Times mercredi, alors que les entreprises de biens de consommation sont aux prises avec une demande plus faible pour les aliments emballés dans le cadre de l'incertitude économique. nL6N40618Q

** Le projet d'acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O par Paramount Skydance PSKY.O ne bénéficiera "absolument pas" d'une procédure d'approbation rapide en raison de facteurs politiques, a déclaré le chef de la division antitrust du ministère américain de la Justice lors d'une interview accordée à Reuters mercredi. nL6N40618R

** La société minière Anglo American AAL.L , cotée à Londres, espère obtenir l'approbation réglementaire finale pour sa fusion avec Teck Resources TECKb.TO entre septembre de cette année et mars 2027, a déclaré un porte-parole mercredi. nL6N40618O

** Le propriétaire de Ferrero Rocher a déclaré mercredi qu'il avait accepté d'acquérir la société brésilienne d'en-cas protéinés Bold Snacks pour un montant non divulgué, dans une opération qui donne au groupe italien une plus grande exposition au nombre croissant de consommateurs à la recherche d'aliments riches en protéines. nL6N406196

** Un groupe de banques dirigé par JPMorgan Chase JPM.N prévoit de mettre sur le marché un paquet de dettes lié à l'achat par la société de logiciels Qualtrics de son homologue Press Ganey Forsta après avoir conclu une vente de dettes pour le rachat de l'éditeur de jeux Electronic Arts, selon deux personnes familières avec le sujet. nL1N406196

** Les actions d'Unilever ULVR.L ont chuté de 3,5% mercredi, les investisseurs craignant que le fabricant des sauces Hellmann's ne soit "distrait" par la scission potentielle de son activité alimentaire, s'interrogeant sur les bénéfices si peu de temps après la scission prolongée de son unité de crèmes glacées. nL4N4061HW

** Le directeur général de la banque espagnole Sabadell

SABE.MC Cesar Gonzalez-Bueno a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que la banque conclue la vente de son unité britannique TSB d'ici la fin du mois d'avril.

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** Macquarie Group MQG.AX a exprimé un intérêt précoce pour l'acquisition des activités européennes de Shell SHEL.L dans le domaine des énergies renouvelables terrestres, selon des personnes familières avec le sujet, des actifs qui pourraient être évalués à plus d'un milliard d'euros (1,15 milliard de dollars), a déclaré une autre personne. nL8N4061RO

** Un rapprochement potentiel avec Commerzbank CBKG.DE est actuellement la priorité d'UniCredit CRDI.MI , bien que la poursuite de la consolidation en Italie puisse encore offrir des opportunités à l'avenir, a déclaré mercredi l'administrateur délégué Andrea Orcel. nL8N4061MU

** Le réassureur Compre Group, domicilié aux Bermudes, a déclaré qu'il avait accepté de prendre en charge un important portefeuille de passifs d'assurance amiante de l'assureur commercial américain Amerisure. nL6N4060N1

** L'insurtech française de services actuariels Akur8 a annoncé mardi qu'elle avait acquis Slope Software, une plateforme de modélisation actuarielle pour les assureurs vie et les sociétés de retraite.

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** La société australienne 3D Energi TDO.AX a déclaré avoir reçu un avis de rachat de la part de l'unité australienne de ConocoPhillips COP.N en vue d'acquérir sa participation dans le permis d'exploration VIC/P79, au large du bassin d'Otway, pour sa juste valeur marchande. nL4N40603F

** Elliott Investment Management a pris une participation "significative" dans Mitsui OSK Lines 9104.T et fait pression sur la compagnie maritime pour qu'elle améliore le rendement pour les actionnaires et l'efficacité du capital, selon deux sources familières avec le sujet. nL1N40601J

** L'investisseur activiste Altai Capital Management a demandé à OraSure Technologies OSUR.O d'envisager une vente, affirmant que le fabricant d'appareils médicaux pourrait atteindre le double du prix actuel de son action. nL1N40517C

** Sodalis Capital, le véhicule d'investissement de Colin Thompson axé sur l'intermédiation, a acquis Amiga Specialty, une AGP spécialisée soutenue par BP Marsh, dans le cadre d'une transaction qui réunit l'ancien fondateur de Kentro Thompson et son lieutenant de longue date Adam Kembrooke.

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