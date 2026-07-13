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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 12:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 10h30 GMT:

** AkzoNobel AKZO.AS a reçu plusieurs propositions de Nippon Paint 4612.T visant à racheter son activité de peintures décoratives, évaluée à 7,5 milliards d'euros, a-t-elle indiqué, un mois après que Nippon Paint a retiré une offre visant à racheter l'ensemble de la société avec l'entreprise américaine Sherwin-Williams SHW.N pour 12,5 milliards d'euros.

nL6N43F003

** Le producteur d’or australien Regis Resources RRL.AX a déclaré qu’il ne présenterait pas de contre-proposition pour rivaliser avec l’offre de 5,6 milliards de dollars australiens (XX,XX milliards d'euros) soumise par Genesis Minerals GMD.AX en vue d’acquérir Vault Minerals VAU.AX .

nL4N43E03T

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AKZO NOBEL
58,4200 EUR Euronext Amsterdam +1,78%
NIPPON PAINT HD
6,9900 USD OTCBB 0,00%
SHERWIN-WILLIAMS
334,080 USD NYSE +0,67%
VAULT MINERALS
2,999 EUR Tradegate +2,08%
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