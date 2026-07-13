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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 10h30 GMT:

** AkzoNobel AKZO.AS a reçu plusieurs propositions de Nippon Paint 4612.T visant à racheter son activité de peintures décoratives, évaluée à 7,5 milliards d'euros, a-t-elle indiqué, un mois après que Nippon Paint a retiré une offre visant à racheter l'ensemble de la société avec l'entreprise américaine Sherwin-Williams SHW.N pour 12,5 milliards d'euros.

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** Le producteur d’or australien Regis Resources RRL.AX a déclaré qu’il ne présenterait pas de contre-proposition pour rivaliser avec l’offre de 5,6 milliards de dollars australiens (XX,XX milliards d'euros) soumise par Genesis Minerals GMD.AX en vue d’acquérir Vault Minerals VAU.AX .

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