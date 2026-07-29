((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de Quanta Computer, Aser Ventures, NextEra Energy, Air France-KLM et Shell)

Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été rapportées mercredi avant 20h30 GMT:

** Shell SHEL.L et Phillips 66 PSX.N travaillent à la vente éventuelle de leurs participations dans la société propriétaire de l'oléoduc Explorer, une opération qui pourrait valoriser cet élément majeur de l'infrastructure énergétique américaine à environ 3,5 milliards de dollars, ont indiqué des sources proches du dossier.

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**Air France-KLM AIRF.PA et Lufthansa LHAG.DE ont déclaré avoir soumis des offres fermes pour une participation minoritaire dans TAP, alors que la course à l’acquisition de l’une des rares compagnies aériennes nationales indépendantes encore en activité en Europe entrait dans sa phase finale.

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** NextEra Energy NEE.N et Brookfield BAM.N prévoient de développer un campus de centres de données et une centrale électrique de 100 milliards de dollars sur un ancien site d’enrichissement d’uranium appartenant à l’État fédéral, dans le Kentucky, ont indiqué les deux sociétés.

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** Aser Ventures, le fonds d’investissement dirigé par l’homme d’affaires italien et ancien propriétaire de Leeds United, Andrea Radrizzani, pourrait céder une partie de sa participation minoritaire dans la plateforme de streaming sportif DAZN, alors qu’il cherche des moyens de financer ses projets d’expansion.

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** Quanta Computer Inc 2382.TW un fabricant taïwanais d'ordinateurs portables et d'équipements de cloud computing, vise à lever jusqu'à 2,2 milliards de dollars via une vente de certificats de dépôt mondiaux (GDS), selon une lettre d'intentions consultée par Reuters.

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** Grant Thornton Advisors va racheter CBIZ < CBZ.N > pour 5 milliards de dollars en numéraire, ont annoncé les deux sociétés, créant ainsi l’un des plus grands prestataires de services comptables aux États-Unis.

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** Processa Pharmaceuticals < PCSA.O > a annoncé avoir acquis la société privée Vidya Therapeutics dans le cadre d’une opération entièrement en actions, s’assurant ainsi l’accès à son principal candidat-médicament en cours de développement pour le traitement de maladies touchant le système immunitaire.

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** Le fabricant allemand d’emballages pharmaceutiques Gerresheimer < GXIG.DE > a annoncé la cession de deux divisions d’emballages en plastique, dont la filiale américaine Centor, au fonds de capital-investissement Apax Funds pour 1,5 milliard d’euros (1,71 milliard de dollars), dette comprise.

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** Sembcorp Utilities, une filiale de Sembcorp Industries < SCIL.SI > cotée à Singapour, a annoncé qu’elle allait acquérir une participation de 20 % dans Aster Power, renforçant ainsi son partenariat énergétique avec Aster Chemicals and Energy.

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