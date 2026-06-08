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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 09h30 GMT:

** Le groupe américain Ingredion < INGR.N > a conclu un accord pour racheter la société britannique Tate & Lyle < TATE.L > pour 2,7 milliards de livres sterling (3,6 milliards de dollars) en numéraire, afin de créer une entreprise leader dans le domaine des ingrédients spécialisés pour l'alimentation et les boissons.

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** Intesa Sanpaolo < ISP.MI > a pris une participation de 3% dans Generali < GASI.MI > afin d’empêcher l’assureur de se constituer une participation défensive dans la plus grande banque italienne, a déclaré le directeur général Carlo Messina aux analystes.

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** Le plus grand groupe bancaire italien, Intesa Sanpaolo < ISP.MI >, a annoncé avoir lancé une offre publique d'achat non sollicitée de 30,6 milliards d'euros (35 milliards de dollars), en numéraire et en actions, pour racheter sa concurrente plus petite, Monte dei Paschi di Siena (MPS) < BMPS.MI >, dans le cadre de la plus grande opération bancaire jamais réalisée en Italie.

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** La société biotechnologique américaine Incyte Pharma < INCY.O > est sur le point de conclure un accord pouvant atteindre 2 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour racheter Star Therapeutics, un développeur de médicaments contre les troubles sanguins, a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

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