((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de l'orthographe: Integrated Specialty Coverages, et non Integrated Speciality Coverages, dans l'avis)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 14h30 GMT ce mardi: ** Le Comité judiciaire du Sénat américain a déclaré que son sous-comité concurrence tiendra une audience la semaine prochaine sur un projet de rapprochement entre Netflix NFLX.O et Warner Brothers WBD.O

nL1N3YS14P

*** Integrated Specialty Coverages (ISC), société californienne, a annoncé mardi l'acquisition de Specialty Brokerage Services (SBS), société de courtage en gros basée dans l'Ohio.

nL6N3YS0X8

** Le conglomérat indien pétrolier et métallurgique Vedanta

VDAN.NS a déclaré qu'il vendrait jusqu'à 1,59% de sa participation dans son unité Hindustan Zinc HZNC.NS , pour une valeur d'environ 45,9 milliards de roupies (500,8 millions de dollars), d'après les calculs de Reuters. nL4N3YS0Z6

** Anta Sports Products 2020.HK , la plus grande marque chinoise de vêtements de sport, a conclu un accord pour acheter une participation de 29,06% dans Puma PUMG.DE à la famille Pinault pour 1,5 milliard d'euros (1,8 milliard de dollars), ce qui en fait le plus gros actionnaire du fabricant allemand de vêtements de sport. nL8N3YS0HA

** Le groupe australien AUB a déclaré avoir accepté d'acheter 95,9 % de la plateforme britannique de courtage et de souscription d'assurance PIHL Holdings (Prestige Insurance) pour 432 millions de dollars australiens (298,73 millions de dollars), accélérant ainsi son expansion sur le marché britannique de la vente au détail par le biais d'une acquisition complémentaire pour sa plateforme Tysers. nL6N3YS0FL

** Plus d'une douzaine de politiciens et d'anciens responsables politiques britanniques ont demandé à l'organisme de surveillance de la concurrence du pays de lancer un examen complet de l'offre de Netflix NFLX.O de 83 milliards de dollars pour Warner Bros Discovery WBD.O , a rapporté le Financial Times. nL1N3YS056

** L'équipementier automobile français OPmobility OPM.PA a déclaré avoir signé un accord avec l'équipementier automobile sud-coréen Hyundai Mobis 012330.KS pour la combinaison potentielle de leurs activités dans le domaine de l'éclairage.

nL6N3YS0FD

** Le fournisseur allemand de technologies de traitement des aliments GEA Group G1AG.DE prévoit de stimuler sa croissance également par des acquisitions, a déclaré son directeur général à l'association des journalistes économiques WPV à Düsseldorf lundi en fin de journée. nS8N3SX0G1