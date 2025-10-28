((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Stellantis, Leonardo, ANE, Uber et Foxconn)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées mardi à2000 GMT:

** Stellantis STLAM.MI a déclaré mardi avoir conclu un partenariat avec Nvidia NVDA.O , Uber UBER.N et Foxconn

2354.TW pour explorer le développement conjoint de véhicules autonomes, visant à exploiter la demande en plein essor de voitures à conduite autonome. nL4N3W92BE

** Le groupe italien d'aérospatiale et de défense Leonardo

LDOF.MI a déclaré mardi qu'il vendait une participation de 9,4% dans le fabricant de fusées Avio AVI.MI par le biais d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels.

nL6N3W90ZU

** ANE (Cayman) 9956.HK a déclaré mardi qu'un consortium composé de son principal actionnaire, Centurium Capital, du groupe singapourien Temasek et de True Light a proposé de le privatiser dans le cadre d'une transaction évaluant le groupe de services de transport et de livraison à 14,33 milliards de dollars HK (1,84 milliard de dollars). nL6N3W90VT

** La filiale de l'investisseur américain Advent International, Jomei Investments, s'est retirée de la totalité de sa participation de 2% dans l'entreprise indienne Aditya Birla Capital ADTB.NS, selon les données de la bourse mardi.

nL4N3W91R6

** Le directeur de la division acier de Thyssenkrupp, Dennis Grimm, a décidé de quitter la division, ont déclaré deux personnes familières avec le sujet mardi, privant l'unité de son leader alors que les discussions sur une vente à l'indien Jindal Steel International se poursuivent. nL8N3W92BG

** Les plus grandes entreprises de télécommunications européennes ont exhorté le président de la Commission européenne à assouplir les règles de l'UE en matière de fusions, ce qui, selon elles, stimulerait les investissements nécessaires dans l'infrastructure numérique et les aiderait à rivaliser avec leurs homologues américains et asiatiques. nL1N3W90PR

* * Le groupe de médias français Banijay < BNJ.AS > va acheter une participation majoritaire dans la société de paris Tipico au groupe de capital-investissement CVC < CVC.AS >, a-t-il déclaré, dans le but de créer l'un des plus grands opérateurs de jeux en ligne d'Europe.

nL6N3W90BX

** Searchlight Cyber a acquis la société de gestion des risques cybernétiques Intangic, dans le cadre d'une transaction qui, selon la société britannique de renseignement sur le dark web, permettra d'approfondir son expertise en matière de quantification des risques cybernétiques.

nL6N3W90OZ

** GreenTriangle, une startup suisse fournissant des technologies pour l'assurance des récoltes, y compris des couvertures paramétriques, a été rachetée par le Groupe Saretec, spécialiste français des sinistres.

nL6N3W90M4

** La société de capital-investissement Boyu Capital s'est imposée comme le principal acquéreur d'une participation majoritaire dans les activités chinoises de Starbucks < SBUX.O > dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser l'unité à plus de 4 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News.

nL6N3W90PH

** Skyworks Solutions < SWKS.O > achètera son petit rival Qorvo < QRVO.O >, ont-ils déclaré, formant une société combinée de 22 milliards de dollars qui fournit des puces de radiofréquence à Apple < AAPL.O > et à d'autres fabricants de smartphones.

nL4N3W90ED

** La société privée Cygnet Energy va acquérir Kiwetinohk Energy < KEC.TO > dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 1,4 milliard de dollars canadiens (998,29 millions de dollars), y compris la dette, ont indiqué les sociétés, créant ainsi un opérateur de Montney et de Duvernay plus important

nL4N3W913I

** Ryan Specialty RYAN.N a acquis l'assureur général canadien Stewart Specialty Risk Underwriters (SSRU) dans le cadre d'une transaction qui permettra à BP Marsh BPM.L , société de capital-risque cotée à Londres, de recevoir 51,9 millions de dollars canadiens (37,1 millions de dollars américains) pour sa participation de 28,2 % dans l'entreprise.

nL6N3W90FU

** La société d'investissement américaine Long Path a accepté de racheter le fournisseur britannique de logiciels Idox < IDOX.L > dans le cadre d'une transaction de 339,5 millions de livres (438 millions de dollars), offrant aux actionnaires 71,5 pence par action en numéraire.

nL6N3W90FC

** Barclays va acheter l'initiateur de prêts personnels américain Best Egg pour 800 millions de dollars, a déclaré la banque britannique, qui tente ainsi d'augmenter la taille de son activité de banque personnelle aux États-Unis.

nL8N3W90HH

** FirstSun Capital Bancorp < FSUN.O > achètera First Foundation < FFWM.N > dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 785 millions de dollars, ont déclaré les entreprises lundi, alors que les fusions et acquisitions au sein des banques régionales s'accélèrent dans le contexte des préoccupations de crédit dans le secteur et des incertitudes macroéconomiques.

nL4N3W81N7

** SAP < SAPG.DE >, le plus grand fournisseur de logiciels d'Europe, a proposé d'acheter la société de logiciels de comptabilité BlackLine < BL.O > pour près de 4,5 milliards de dollars en juin, mais a essuyé une fin de non-recevoir et envisage maintenant de poursuivre à nouveau la société, selon une copie de la lettre d'offre examinée par Reuters et une personne familière de l'affaire.