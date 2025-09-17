((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT mercredi:

** La société d'investissement mondiale KKR a acquis le distributeur d'assurance japonais Hoken Minaoshi Hompo Group auprès du fonds d'investissement Advantage Partners, ont annoncé les deux sociétés mardi. nL6N3V40BW

** Le négociant en matières premières et la société d'investissement ResInvest Group ont déclaré qu'ils étaient en pourparlers pour acheter Datteln 4, la centrale électrique au charbon de 1 gigawatt qu'Uniper < UN0k.DE > doit vendre dans le cadre du sauvetage de l'entreprise allemande par le gouvernement en 2022. nL5N3V213D

** Le fabricant de médicaments américain Bristol Myers Squibb < BMY.N > a déclaré mardi avoir signé un accord pour vendre sa participation de 60 % dans une coentreprise pharmaceutique en Chine. nL6N3V4032

** L'investisseur activiste Elliott Management a déclaré mardi avoir accumulé une participation de plus de 2 milliards de dollars dans le fournisseur de logiciels de ressources humaines Workday < WDAY.O >, tout en exprimant son soutien à la direction de l'entreprise. nL3N3V31EQ