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Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT mercredi:

** L'espagnol Telefónica < TEF.MC > a déclaré mardi qu'il vendrait ses activités mexicaines à un consortium dirigé par les États-Unis dans le cadre d'un accord évaluant l'unité à 450 millions de dollars, alors que l'opérateur de télécommunications cherche à se débarrasser de ses activités non essentielles et à se concentrer sur l'Europe.

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** Pershing Square < PSHP.L > de l'investisseur milliardaire Bill Ackman a proposé de racheter Universal Music Group < UMG.AS > mardi dans le cadre d'une transaction de 64 milliards de dollars, dernier rebondissement en date dans sa quête de près de cinq ans pour le géant des labels musicaux.

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** Marsh McLennan Agency (MMA) a acquis Seitz Insurance Agency, un fournisseur de solutions d'assurance commerciale et personnelle basé à Sidney, Montana, spécialisé dans les secteurs de l'agriculture, des récoltes et de l'énergie.

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