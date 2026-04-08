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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 11:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT mercredi:

** L'espagnol Telefónica < TEF.MC > a déclaré mardi qu'il vendrait ses activités mexicaines à un consortium dirigé par les États-Unis dans le cadre d'un accord évaluant l'unité à 450 millions de dollars, alors que l'opérateur de télécommunications cherche à se débarrasser de ses activités non essentielles et à se concentrer sur l'Europe.

nL6N40R03P

** Pershing Square < PSHP.L > de l'investisseur milliardaire Bill Ackman a proposé de racheter Universal Music Group < UMG.AS > mardi dans le cadre d'une transaction de 64 milliards de dollars, dernier rebondissement en date dans sa quête de près de cinq ans pour le géant des labels musicaux.

nL6N40Q0JZ

** Marsh McLennan Agency (MMA) a acquis Seitz Insurance Agency, un fournisseur de solutions d'assurance commerciale et personnelle basé à Sidney, Montana, spécialisé dans les secteurs de l'agriculture, des récoltes et de l'énergie.

nL6N40Q0YG

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

TELEFONICA
3,8660 EUR Sibe -0,34%
UNIVERSAL MUSIC GROUP
19,8150 EUR Euronext Amsterdam +3,99%
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