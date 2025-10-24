((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT vendredi:

** La Banque nationale suisse a vendu sa participation dans le groupe minier anglo-australien Rio Tinto < RIO.AX >, < RIO.L >, s'ajoutant à une série de désinvestissements récents des entreprises des industries extractives, selon les données du LSEG.

** Le brasseur japonais Kirin < 2503.T > a mis en vente sa marque de bourbon du Kentucky Four Roses pour 1 milliard de dollars, a rapporté le Financial Times, citant des personnes familières avec le sujet.

** Le groupe australien GPT a déclaré qu'il acquérait une participation de 50 % dans la tour de bureaux emblématique Grosvenor Place de Sydney pour 860 millions de dollars australiens (558,83 millions de dollars), en formant un nouveau partenariat avec la Commonwealth Superannuation Corp.

** Nicolet Bankshares < NIC.N > acquiert MidWestOne Financial Group < MOFG.O > pour 864 millions de dollars en actions, ce qui constitue l'une des plus grosses transactions bancaires de l'année.

