Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2130 GMT jeudi:

** L'Assemblée nationale du Venezuela a approuvé une prolongation de 15 ans des coentreprises entre la société d'État PDVSA et une unité de la société russe Roszarubezhneft qui exploitent deux champs de pétrole dans la région occidentale du pays sud-américain, selon une session diffusée à la télévision.

** Le fabricant de composants électriques Atkore ATKR.N a déclaré que son conseil d'administration et son équipe de direction étudiaient les options qui s'offraient à eux, y compris la vente ou la fusion de l'entreprise, ce qui a fait chuter ses actions de 15%.

** Le groupe de supermarchés britannique Asda a levé 568 millions de livres ($742 millions de dollars) grâce à des accords de vente et de cession-bail portant sur 24 magasins et un dépôt, ce qui lui permet d'augmenter ses liquidités alors que ses ventes continuent de chuter.

** Abbott ABT.N achètera Exact Sciences EXAS.O , fabricant de tests de dépistage du cancer, dans le cadre d'une transaction évaluée à 23 milliards de dollars, dette comprise, ce qui représente l'un de ses achats les plus importants depuis près de dix ans et une entrée audacieuse sur le marché en plein essor du diagnostic du cancer.

** Juventus JUVE.MI a déclaré que son conseil d'administration a approuvé une augmentation de capital de 37,9 millions de nouvelles actions ordinaires, équivalant à environ 10% de ses actions existantes, par le biais d'une vente d'actions à des investisseurs institutionnels.

** SoftBank 9434.T prévoit d'investir jusqu'à 3 milliards de dollars pour rénover une usine de véhicules électriques à Lordstown, dans l'Ohio, qui produira des équipements pour les prochains centres de données d'OpenAI après avoir été remodelée, a rapporté The Information.

** Le fabricant d'appareils médicaux Solventum < SOLV.N > a déclaré qu'il allait acquérir la société privée Acera Surgical pour un montant pouvant atteindre 850 millions de dollars afin d'élargir son portefeuille de produits de traitement des plaies.

** Enterprise Products Partners < EPD.N > a déclaré qu'Exxon Mobil < XOM.N > achètera une participation de 40 % dans son pipeline de liquides de gaz naturel Bahia et contribuera à l'expansion du système pour traiter les volumes croissants du bassin Permien.

** L'assureur Generali < GAS.MI >, la banque BFF cotée à Milan < BFF.MI > et le français BPCE sont passés au deuxième tour de l'appel d'offres pour l'acquisition du consolidateur européen d'assurance-vie GamaLife auprès d'Apax Partners, selon deux sources au fait du dossier.

** Palo Alto Networks < PANW.O > a déclaré qu'il achètera la société de gestion et de surveillance des nuages Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars, alors que l'entreprise de cybersécurité cherche à renforcer ses offres en matière d'intelligence artificielle.

