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(Ajoute Infroneer, Petrobras et Credo)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2130 GMT lundi:

** Credo Technology Group Holding CRDO.O a accepté d'acquérir la société privée DustPhotonics pour 750 millions de dollars en espèces, élargissant ainsi ses activités dans le domaine de la photonique du silicium et de la connectivité optique à grande vitesse pour les centres de données d'intelligence artificielle.

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** La société pétrolière publique brésilienne Petrobras

PETR3.SA a entamé des négociations directes avec le fonds souverain Mubadala d'Abu Dhabi pour racheter la raffinerie de Mataripe au Brésil, ont déclaré à Reuters deux sources au fait du dossier.

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** L'entreprise japonaise Infroneer Holdings 5076.T a décidé d'acheter l'opérateur de réseaux d'eau domestique Swing dans une transaction estimée à plus de 90 milliards de yens (564,33 millions de dollars), a rapporté Nikkei Asia.

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** L'entreprise de services publics Saudi Energy forme une coentreprise régionale avec la société britannique Kraken et prendra une participation minoritaire dans la société de logiciels issue d'Octopus Energy Group, a rapporté Sky News.

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** L'entreprise de gestion des déchets GFL Environmental < GFL.TO > a déclaré qu'elle achèterait son homologue Secure Waste Infrastructure dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'environ 6,4 milliards de dollars canadiens (4,63 milliards de dollars), y compris la dette, alors qu'elle cherche à renforcer sa présence dans l'ouest du Canada.

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** Baker Hughes < BKR.O > a déclaré qu'elle vendrait son unité, Waygate Technologies, à la société suédoise Hexagon < HEXAb.ST > pour environ 1,45 milliard de dollars en espèces, alors que le fournisseur de services pétroliers réorganise ses activités pour se concentrer sur les secteurs à forte croissance.

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** BP < BP.L > a accepté d'acheter un intérêt opérationnel dans trois blocs d'exploration offshore en Namibie à la société canadienne Eco Atlantic Oil & Gas < EOG.V >, dans le cadre de l'élargissement de son portefeuille d'activités en amont.

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** La société australienne Monash IVF < MVF.AX > a déclaré avoir reçu une offre de rachat plus élevée de la part d'un consortium, évaluant le fournisseur de services de fertilité à 350,7 millions de dollars australiens (246,19 millions de dollars), ce qui a entraîné une hausse de plus de 20 % de ses actions dans les premiers échanges.