information fournie par Reuters • 14/04/2026 à 06:00

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* LVMH LVMH.PA - Le géant français du luxe a déclaré lundi subir les répercussions du conflit au Moyen-Orient, les ventes dans le Golfe ayant chuté et de nombreux touristes fortunés de la région ayant suspendu leurs dépenses en Europe.

* PUBLICIS PUBP.PA et GIVAUDAN GIVN.S doivent publier leurs résultats respectifs mardi avant l'ouverture de la Bourse.

* TELECOM ITALIA (TIM) TLIT.MI a désigné Goldman Sachs et Evercore comme conseillers pour l'examen de l'offre en numéraire et en actions lancée par le conglomérat public POSTE ITALIANE

PST.MI , ont dit à Reuters deux sources proches du dossier.

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(Rédigé par Diana Mandia)