* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :
* LVMH LVMH.PA - Le géant français du luxe a déclaré lundi subir les répercussions du conflit au Moyen-Orient, les ventes dans le Golfe ayant chuté et de nombreux touristes fortunés de la région ayant suspendu leurs dépenses en Europe.
* PUBLICIS PUBP.PA et GIVAUDAN GIVN.S doivent publier leurs résultats respectifs mardi avant l'ouverture de la Bourse.
* TELECOM ITALIA (TIM) TLIT.MI a désigné Goldman Sachs et Evercore comme conseillers pour l'examen de l'offre en numéraire et en actions lancée par le conglomérat public POSTE ITALIANE
PST.MI , ont dit à Reuters deux sources proches du dossier.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N40T19J
(Rédigé par Diana Mandia)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer