((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Perpetual, Intesa Sanpaolo Mises à jour:)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 13h30 GMT:

** La société australienne Perpetual a déclaré avoir reçu une offre de rachat améliorée de 2,5 milliards de dollars australiens (1,75 milliard de dollars) de la part de la société suédoise EQT AB, moins de deux semaines après avoir rejeté l'offre précédente de cette société de capital-investissement, qu'elle jugeait insuffisante.

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** Intesa Sanpaolo < ISP.MI > n’a pas l’intention de relever son offre publique d’achat de 30,6 milliards d’euros sur Monte dei Paschi di Siena < BMPS.MI >, a déclaré son directeur général, Carlo Messina.

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** La société de paiement Stripe et la société de capital-investissement Advent International ont fait une offre conjointe pour acquérir PayPal Holdings Inc < PYPL.O > à 60,50 dollars par action, dans le cadre d’une opération qui valoriserait la société de paiement à plus de 53 milliards de dollars, ont indiqué deux sources.

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** La société brésilienne spécialisée dans l'éducation Anima < ANIM3.SA > a annoncé mardi avoir signé un contrat en vue d'acquérir son concurrent local FMU pour 410 millions de reais (soit 80,9 millions de dollars), selon un document déposé auprès des autorités boursières.

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