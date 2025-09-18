 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 15:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Atlassian, Natura, Radian Group, Hongkong Land, Mercury13. Mises à jour: Roche)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT jeudi:

** Roche < ROG.S > a accepté d'acheter la société américaine de biotechnologie 89bio < ETNB.O > pour un montant pouvant aller jusqu'à 3,5 milliards de dollars, se joignant ainsi à une course pour offrir de nouveaux traitements contre les maladies du foie qui complètent une poussée intense dans le domaine des médicaments pour la perte de poids.

nL2N3V504K

** Atlassian < TEAM.O > a déclaré avoir conclu un accord définitif pour acquérir la plateforme d'intelligence des développeurs DX pour environ 1 milliard de dollars en espèces et en actions restreintes, y compris le solde de trésorerie de DX.

nL3N3V50YO

** La fabricante brésilienne de cosmétiques Natura < NATU3.SA > a conclu un accord contraignant pour vendre Avon International à un véhicule d'acquisition qui est une filiale de Regent, a déclaré la société dans un dépôt de titres.

nS0N3UP01H

** Radian Group < RDN.N > a déclaré qu'elle achèterait la société britannique Inigo pour 1,7 milliard de dollars, l'assureur hypothécaire américain cherchant à se transformer en un assureur spécialisé multirisque mondial.

nL3N3V50QU

** Le groupe immobilier Hongkong Land < HKLD.SI > a déclaré avoir accepté de vendre son activité de développement résidentiel MCL Land à une unité du conglomérat malaisien Sunway < SWAY.KL > pour 739 millions de dollars singapouriens (577,98 millions de dollars).

nL3N3V50R8

** Mercury13 a pris une participation majoritaire dans le club anglais de deuxième division Bristol City Women, a déclaré le groupe propriétaire de plusieurs clubs, ce qui constitue son deuxième investissement européen après l'acquisition d'une participation majoritaire dans le club italien Como Women l'année dernière.

nL3N3V50QO

** Les sociétés de capital-investissement Blackstone < BX.N > et TPG < TPG.O > ont ravivé leur intérêt pour l'acquisition de la société de diagnostic médical Hologic < HOLX.O > dans ce qui pourrait être l'une des plus importantes opérations de privatisation dans le secteur de la santé cette année, a déclaré mercredi une personne proche de la transaction.

nL6N3V40X7

Fusions / Acquisitions

