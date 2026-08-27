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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 15:56
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: BNP Paribas, Boliden, SoftBank, Nvidia et Victory Capital)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 13 h 30 GMT:

** La banque française BNP Paribas BNPP.PA et la banque sud-coréenne KB Kookmin Bank mènent des négociations séparées en vue d’acquérir, en tant qu’investisseurs stratégiques, une participation d’au moins 15 % dans la banque vietnamienne Techcombank TCB.HM , ont indiqué deux sources, bien que BNP ait par la suite déclaré n’avoir aucun projet d’acquisition d’une participation dans cet établissement.

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** La société minière suédoise Boliden BOL.ST a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir l'intégralité des actions détenues par le groupe brésilien Votorantim dans le producteur de zinc et d'argent Nexa Resources NEXA.N , ce qui lui confère une participation de 64,68 %, et qu'elle lancera une offre sur le reste de la société.

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** SoftBank 9984.T est en pourparlers pour acquérir une participation majoritaire dans 1X Technologies, développeur de robots humanoïdes soutenu par OpenAI, dans le cadre d’une opération qui valoriserait la start-up à environ 6 milliards de dollars, a rapporté mercredi The Information, citant des sources proches du dossier.

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** Nvidia NVDA.O a accepté d’acquérir Hugging Face, un référentiel de modèles d’IA open source, pour 12,9 milliards de dollars, a rapporté mercredi The Information, citant une source proche du dossier.

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** Victory Capital VCTR.O a annoncé mercredi qu’elle allait acquérir la société privée First Eagle Investments auprès de la société de rachat Genstar Capital, dans le cadre d’une transaction en numéraire et en actions évaluée à environ 7 milliards de dollars, se rapprochant ainsi de son objectif de gérer 1.000 milliards de dollars d’actifs.

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Fusions / Acquisitions

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