Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 22:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2130 GMT mardi:

** Warner Bros Discovery WBD.O a demandé aux acheteurs potentiels de soumettre des offres améliorées avant le 1er décembre, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet.

** L'entreprise britannique Evoke EVOK.L a chargé des banquiers d'évaluer les options pour la vente potentielle de ses activités en ligne italiennes si le gouvernement impose de fortes augmentations d'impôts dans le prochain budget, a rapporté Sky News.

** Lotte Chemical de Corée du Sud 011170.KS prévoit de fermer ses activités de craquage de naphta pour fusionner avec HD Hyundai 267250.KS dans le cadre des efforts déployés par le pays pour restructurer un secteur pétrochimique en surabondance, selon un rapport d'information.

** Le promoteur d'entrepôts indien IndoSpace INDV.NS et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (CPPIB) ont déclaré avoir acquis six parcs industriels et logistiques d'une valeur de 30 milliards de roupies (336,26 millions de dollars) par le biais de leur coentreprise.

