 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 22:35
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de Cosmobilis, NXP, Banco BPM, Norse Atlantic et KKR)

Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 20 h 30 GMT:

** La société de capital-investissement KKR KKR.N est sur le point de racheter la société d'externalisation de dispositifs médicaux Integer Holdings ITGR.N , a rapporté le Wall Street Journal en citant des sources proches du dossier. nL4N43X27P

** Norse Atlantic NORSE.OL a déclaré que son conseil d'administration avait lancé une procédure officielle en vue d'une éventuelle cession, fusion ou partenariat, invoquant le vif intérêt manifesté par des parties potentielles pour la compagnie aérienne norvégienne. nL6N43X17W

** La banque italienne Banco BPM BAMI.MI a annoncé que son conseil d'administration avait décidé de mettre fin aux négociations concernant une éventuelle fusion avec Banca Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI . nL1N43X13P

** NXP Semiconductors NXPI.O est en pourparlers pour racheter le concepteur de puces Ambarella AMBA.O , a rapporté le Financial Times en citant des sources proches du dossier.

nL6N43X174

** Le groupe automobile français Cosmobilis et l’investisseur privé Park Square Capital ont acquis vendredi les droits commerciaux du Championnat du monde des rallyes, dans le cadre d’une opération qualifiée par l’instance dirigeante de "deal du siècle" pour ce sport. nL6N43X14L

** Le distributeur canadien Alimentation Couche-Tard

ATD.TO a annoncé son intention d’acquérir la société polonaise Zabka ZAB.WA pour environ 8,7 milliards de dollars, ce qui marque sa plus importante acquisition et renforce sa présence en Europe centrale et orientale après avoir renoncé l’année dernière à une offre de 46 milliards de dollars sur la société japonaise Seven & I 3382.T . nL4N43X0EI

** La banque espagnole Santander SAN.MC a proposé d'acquérir les quelque 10 % de parts qu'elle ne détient pas encore dans sa filiale brésilienne SANB11.SA par le biais d'un échange d'actions d'une valeur d'environ 1.9 milliard d'euros, a-t-elle annoncé jeudi. nL4N43W31U

** La banque d’investissement publique française Bpifrance a cédé une participation de 2,5 % dans le groupe de télécommunications Orange ORAN.PA pour 1.1 milliard d’euros, tout en conservant sa place aux côtés de l’État français en tant que premier actionnaire de l’opérateur de télécommunications.

nL8N43X0OP

** Shell SHEL.L a annoncé avoir conclu un accord pour céder sa filiale BG Cyprus à la société hongroise de pétrole et de gaz MOL Group MOLB.BU pour un montant pouvant atteindre 720 millions de dollars, alors que le géant pétrolier britannique se concentre davantage sur ses activités liées au GNL. nL4N43X0JE

** La chaîne de supermarchés britannique Sainsbury's SBRY.L a annoncé avoir conclu un accord pour céder son enseigne de grande distribution Argos pour un montant d'au moins 120 millions de livres sterling (161 millions de dollars), se séparant ainsi d'une activité qu'elle avait rachetée pour 1.1 milliard de livres sterling il y a dix ans. nL4N43X0ML

** HSBC HSBA.L , 0005.HK a annoncé qu'elle allait céder son portefeuille australien de prêts immobiliers et de crédits à la consommation, d'une valeur de 36 milliards de dollars australiens (25,30 milliards de dollars), au géant de l'investissement Blackstone BX.N , marquant ainsi son retrait de la banque de détail en Australie. nL4N43W325

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALIM COUCHE-TARD
91,010 CAD TSX +1,37%
AMBARELLA
86,0000 USD NASDAQ +16,08%
BANCA MPS
11,568 EUR MIL +0,14%
BANCO BPM
15,775 EUR MIL +0,41%
BANCO SANTANDER
12,3180 EUR Sibe +0,57%
BLACKSTONE
127,745 USD NYSE -0,27%
Gaz naturel
2,76 USD NYMEX 0,00%
HSBC HLDG
1 576,200 GBX LSE -0,68%
INTEGER HOLDINGS
121,275 USD NYSE +20,21%
KKR & CO
101,395 USD NYSE +0,32%
MOL A
81,220 EUR XETRA 0,00%
NXP SEMICONDUCTO
229,1600 USD NASDAQ -6,53%
ORANGE
16,570 EUR Euronext Paris -2,96%
Pétrole Brent
90,09 USD Ice Europ +0,72%
Pétrole WTI
86,46 USD Ice Europ +2,97%
SAINSBURY
362,350 GBX LSE +1,87%
SEVEN & I HDGS
11,455 EUR Tradegate -5,29%
SEVEN & I HDGS
12,3500 USD OTCBB 0,00%
SHELL
3 382,750 GBX LSE +1,92%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Air Tractor effectue un largage d'eau au Porge, le 31 juillet 2026 ( POOL / Sarah Meyssonnier )
    Mégafeu contenu en Gironde, nouvel embrasement dans le Var
    information fournie par AFP 31.07.2026 23:36 

    Après neuf jours de lutte acharnée et 42.000 hectares partis en fumée, l'amélioration se confirme vendredi en Gironde où le mégafeu est contenu alors qu'à 700 km, la situation est plus difficile dans le Var où l'incendie du Gros Bessillon a repris de l'ampleur, ... Lire la suite

  • Un médecin soigne un patient atteint d'Ebola au Centre de traitement Ebola de Rwampara, à Bunia, à l’est de la République démocratique du Congo, le 13 juillet 2026 ( AFP / BENEDICTION MURHABAZI )
    Ebola : flambée sans précédent en RDC avec plus de 3.500 cas
    information fournie par AFP 31.07.2026 23:27 

    Plus de 3.500 cas d'Ebola ont été recensés en quelques mois en République démocratique du Congo (RDC), soit davantage que lors de l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire du pays entre 2018 et 2020, selon les données publiées vendredi par les autorités congolaises. ... Lire la suite

  • Un trader dans une salle de marché à la Bourse de New York le 27 juillet 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Marchés mondiaux: les résultats d'entreprises salués, malgré les inquiétudes sur les taux
    information fournie par AFP 31.07.2026 23:01 

    Les Bourses mondiales ont clôturé dans le vert vendredi, profitant de résultats d'entreprises qui ont positivement déjoué les attentes, tout en gardant un oeil sur l'évolution du coût de la dette, thermomètre des craintes inflationnistes. A Wall Street, le Dow ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 juillet 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street portée par Amazon pour clôturer un mois chahuté
    information fournie par AFP 31.07.2026 22:42 

    La Bourse de New York a terminé la séance en hausse vendredi, soutenue par le bond d'Amazon après ses résultats séduisants, à l'issue d'un mois de montagnes russes entre reprise des hostilités au Moyen-Orient et craintes sur l'intelligence artificielle (IA). Le ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
90,09 +0,72%
CAC 40
8 509,64 +0,28%
2CRSI
25,76 -3,09%
TOTALENERGIES
76,42 +1,12%
Or
4 042,68 -1,48%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank