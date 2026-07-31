((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de Cosmobilis, NXP, Banco BPM, Norse Atlantic et KKR)

Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 20 h 30 GMT:

** La société de capital-investissement KKR KKR.N est sur le point de racheter la société d'externalisation de dispositifs médicaux Integer Holdings ITGR.N , a rapporté le Wall Street Journal en citant des sources proches du dossier. nL4N43X27P

** Norse Atlantic NORSE.OL a déclaré que son conseil d'administration avait lancé une procédure officielle en vue d'une éventuelle cession, fusion ou partenariat, invoquant le vif intérêt manifesté par des parties potentielles pour la compagnie aérienne norvégienne. nL6N43X17W

** La banque italienne Banco BPM BAMI.MI a annoncé que son conseil d'administration avait décidé de mettre fin aux négociations concernant une éventuelle fusion avec Banca Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI . nL1N43X13P

** NXP Semiconductors NXPI.O est en pourparlers pour racheter le concepteur de puces Ambarella AMBA.O , a rapporté le Financial Times en citant des sources proches du dossier.

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** Le groupe automobile français Cosmobilis et l’investisseur privé Park Square Capital ont acquis vendredi les droits commerciaux du Championnat du monde des rallyes, dans le cadre d’une opération qualifiée par l’instance dirigeante de "deal du siècle" pour ce sport. nL6N43X14L

** Le distributeur canadien Alimentation Couche-Tard

ATD.TO a annoncé son intention d’acquérir la société polonaise Zabka ZAB.WA pour environ 8,7 milliards de dollars, ce qui marque sa plus importante acquisition et renforce sa présence en Europe centrale et orientale après avoir renoncé l’année dernière à une offre de 46 milliards de dollars sur la société japonaise Seven & I 3382.T . nL4N43X0EI

** La banque espagnole Santander SAN.MC a proposé d'acquérir les quelque 10 % de parts qu'elle ne détient pas encore dans sa filiale brésilienne SANB11.SA par le biais d'un échange d'actions d'une valeur d'environ 1.9 milliard d'euros, a-t-elle annoncé jeudi. nL4N43W31U

** La banque d’investissement publique française Bpifrance a cédé une participation de 2,5 % dans le groupe de télécommunications Orange ORAN.PA pour 1.1 milliard d’euros, tout en conservant sa place aux côtés de l’État français en tant que premier actionnaire de l’opérateur de télécommunications.

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** Shell SHEL.L a annoncé avoir conclu un accord pour céder sa filiale BG Cyprus à la société hongroise de pétrole et de gaz MOL Group MOLB.BU pour un montant pouvant atteindre 720 millions de dollars, alors que le géant pétrolier britannique se concentre davantage sur ses activités liées au GNL. nL4N43X0JE

** La chaîne de supermarchés britannique Sainsbury's SBRY.L a annoncé avoir conclu un accord pour céder son enseigne de grande distribution Argos pour un montant d'au moins 120 millions de livres sterling (161 millions de dollars), se séparant ainsi d'une activité qu'elle avait rachetée pour 1.1 milliard de livres sterling il y a dix ans. nL4N43X0ML

** HSBC HSBA.L , 0005.HK a annoncé qu'elle allait céder son portefeuille australien de prêts immobiliers et de crédits à la consommation, d'une valeur de 36 milliards de dollars australiens (25,30 milliards de dollars), au géant de l'investissement Blackstone BX.N , marquant ainsi son retrait de la banque de détail en Australie. nL4N43W325