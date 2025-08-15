 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
15/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: OakNorth Updates: Associated British Foods)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT vendredi:

** Une société de capital-investissement fondée par le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, a signé un accord pour acheter une participation de 8% dans la banque britannique OakNorth, a rapporté Sky News, citant des sources industrielles.

** Associated British Foods < ABF.L > a accepté d'acheter Hovis, lui donnant une autre grande marque de pain britannique en plus de Kingsmill, afin qu'elle puisse mieux rivaliser sur un marché qui a vu une baisse de la demande pour le pain tranché emballé.

** Le groupe sud-africain Nedbank < NEDJ.J > a accepté de vendre sa participation de 21,2 % dans la banque panafricaine Ecobank < ETI.LG > au véhicule d'investissement privé du financier Alain Nkontchou pour un montant de 100 millions de dollars américains, a-t-il déclaré.

** Accenture < ACN.N > a déclaré jeudi qu'elle allait acheter la société australienne de cybersécurité CyberCX dans le cadre de la plus importante transaction jamais réalisée dans ce secteur. L'Australian Financial Review évalue la transaction à plus d'un milliard de dollars australiens (650 millions de dollars).

