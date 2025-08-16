Incendies: l'Espagne se consume dans le nord-ouest et l'ouest

Un incendie près d'une autoroute à A Gudina, dans le nord-ouest de l'Espagne le 15 août 2025 ( AFP / CESAR MANSO )

L'Espagne qui entre dans sa troisième semaine d'alerte vague de chaleur n'en finit pas de combattre les incendies qui se concentrent dans le nord-ouest et l'ouest, où l'armée s'est déployée pour aider à combattre les flammes.

La Castille-et-Leon, la Galice, les Asturies et l'Extrémadure sont désormais les principaux foyers des feux de forêt.

Le Premier ministre a participé samedi à "une réunion de coordination sur les incendies "afin d'analyser leur évolution".

"Le gouvernement continue à travailler pour lutter contre le feu avec tous les moyens à sa disposition", a-t-il indiqué sur son compte X.

Selon les médias espagnols, Pedro Sánchez va se rendre dimanche sur les deux incendies d'Ourense, en Galice (16.000 hectares partis en fumée selon les autorités locales), et celui de Leon (près de 38.000 hectares selon la carte en temps réel du Système européen d'information sur les incendies forestiers (Effis).

Une dizaine d'axes routiers restent coupés dans le pays, ainsi que la ligne de train entre Madrid et la Galice, en plein pont de l'Assomption.

Les secours en Galice ont envoyé des messages d'alerte sur les téléphones, invitant la population de plusieurs dizaines de localités à se confiner.

"Si vous recevez cette alerte: gardez votre calme et lisez attentivement le texte (...) Face à la progression des incendies, évitez tout déplacement inutile et restez chez vous. Si vous êtes à l'extérieur et que vous n'avez nulle part où vous confiner, éloignez-vous des zones touchées".

Près de 3.500 militaires de la UME (Unité militaire d'urgence), appelée à la rescousse en cas de graves incendies, sont dispatchés sur les différents feux préoccupants.

La Galice, par la voix de son président régional, Alfonso Fernández Mañueco a demandé, "face à une situation exceptionnelle due aux conditions météorologiques extrêmes et à la multiplication des incendies, (...) une réponse exceptionnelle: en plus des unités régionales et de l'UME, nous avons besoin de davantage d'effectifs de l'armée à la disposition des régions".

L'Extrémadure a également fait une demande officielle de renforts au gouvernement central, dans un pays où l'extinction des incendies relève en principe de la compétence des régions, le gouvernement central n'intervenant qu'en cas de sinistre de grande ampleur.

La région a aussi réclamé la réactivation du Mécanisme Européen de Protection Civile - qui avait permis l'envoi par la France de deux Canadairs, depuis repartis - demandant 100 camions de pompiers, 10 hélicoptères légers et 10 hélicoptères amphibies.

L'Espagne devrait rester en alerte chaleur jusqu'à lundi, et ces températures extrêmes ont très fortement augmenté le risque d'incendies.

Depuis le début de l'année, plus de 157.000 hectares y ont été réduits en cendres selon Effis.