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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 15:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Vertiv Holdings, Alteogen, KKR & Co Mises à jour: Lottomatica)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 13 h 30 GMT:

** Vertiv Holdings VRT.N a annoncé son intention d’acquérir Utility Innovation Group, une société spécialisée dans les micro-réseaux et les systèmes avancés de contrôle de l’énergie, pour environ 1,45 milliard de dollars en numéraire, avec un paiement supplémentaire pouvant atteindre 1,15 milliard de dollars si certains objectifs de résultats sont atteints.

nL4N44U0VP

** La société sud-coréenne Alteogen 196170.KQ a annoncé avoir signé un accord avec Novartis NOVN.S d’une valeur pouvant atteindre 3,22 milliards de dollars, permettant au laboratoire pharmaceutique suisse d’accéder à sa technologie pour fabriquer des versions injectables de médicaments administrés par voie intraveineuse.

nL4N44U109

** La société d'investissement KKR & Co KKR.N a accepté d'acquérir A1 Garage Door Service, une entreprise spécialisée dans la réparation et le remplacement de portes de garage résidentielles, pour environ 2 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier.

nL6N44T12O

** L'italienne Lottomatica LTMC.MI a accepté de racheter son concurrent espagnol CIRSA CIRSA.MC dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'une valeur de 2,8 milliards d'euros, afin de créer la deuxième plus grande société cotée au monde dans le domaine des jeux d'argent et des paris sportifs, derrière Flutter FLUT.N , propriétaire de FanDuel.

nL8N44U0AT

** La plateforme d’assurance spécialisée Ignyte Insurance a racheté la place de marché d’assurance voyage InsureMyTrip, a annoncé mardi la société.

nL6N44T191

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CIRSA ENTERPRIS
16,2000 EUR Sibe +18,77%
FLUTTER ENTMT
102,410 USD NYSE +5,58%
KKR & CO
108,120 USD NYSE +1,62%
LOTTOMATICA GRP
22,610 EUR MIL -8,72%
NOVARTIS
130,680 CHF Swiss EBS Stocks -0,21%
VERTV HOLDINGS RG-A
258,450 USD NYSE +0,97%
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