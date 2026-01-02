((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute: Ergo International)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1615 GMT vendredi:

** Ergo International, filiale de Munich Re, a finalisé l'acquisition d'ADB Gjensidige, y compris ses succursales en Estonie et en Lettonie, a déclaré la société. nL6N3Y30C4

** Devyani International DEVY.NS , opérateur indien de KFC et Pizza Hut, a bondi jusqu'à 8,3% après avoir annoncé sa fusion, prévue de longue date, avec Sapphire Foods SAPI.NS , plus petit, pour un montant de 934 millions de dollars, créant ainsi un géant de la restauration rapide prêt à défier le leader du marché, Jubilant Foodworks. nL4N3Y3046

** Bain Capital achète une participation de 43,66% dans la société sud-coréenne Echo Marketing 230360.KQ , qui possède la marque locale de vêtements de sport Andar, à son fondateur et à un autre actionnaire pour 216,6 milliards de wons (150,14 millions de dollars), a déclaré Echo dans un document réglementaire. nL1N3Y3029

** La société australienne Nickel Industries < NIC.AX > a déclaré que la société sud-coréenne Sphere Corp < 347700.KQ > achèterait une participation de 10 % dans le projet Excelsior Nickel Cobalt de lixiviation acide à haute pression en Indonésie, pour une valeur de 2,4 milliards de dollars.

nL1N3Y206N