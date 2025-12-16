((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Barry Callebaut, Universal Music, Apollo Global, Midad Energy)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à2115 GMT mardi:

** L'entreprise saoudienne Midad Energy s'est imposée comme l'un des principaux candidats à l'achat des actifs internationaux de la major pétrolière russe Lukoil LKOH.MM , en s'appuyant sur les liens politiques étroits qu'elle entretient avec Moscou et Washington, ont déclaré trois personnes au fait de la question.

** Apollo Global APO.N étudie la possibilité de vendre sa société de fret aérien Atlas Air, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières de l'affaire.

** Universal Music Group UMG.AS a proposé de vendre la plateforme de services de redevances Curve pour tenter de répondre aux préoccupations de l'UE en matière de concurrence concernant son offre de 775 millions de dollars pour Downtown Music, a déclaré mardi une personne ayant une connaissance directe de l'affaire.

** Le plus grand chocolatier du monde, Barry Callebaut BARN.S , en est aux premiers stades de l'exploration de la séparation de son unité mondiale de cacao du reste du groupe, selon trois personnes familières avec le sujet.

** Le japonais JX Advanced Metals < 5016.T > a déclaré que son unité Pan Pacific Copper (PPC) a vendu sa participation totale dans le projet de cuivre Quechua non développé au Pérou au négociant et minier suisse Glencore < GLEN.L > pour une somme non divulguée.

** Un groupe d'investisseurs dirigé par Consortium Brand Partners achète California Pizza Kitchen et a choisi le directeur général de Convive Brands pour diriger ses restaurants, a déclaré la société à Reuters, cinq ans après la faillite de la chaîne due à une pandémie.

** Marsa Maroc, le principal opérateur portuaire du Maroc, a déclaré avoir signé un accord pour acquérir une participation de 45% dans la société espagnole Boluda Maritime Terminals (BMT), une branche de la société espagnole Boluda Corporacion Maritima, pour 80 millions d'euros (94,01 millions de dollars).

** Kering < PRTP.PA >, le propriétaire de la marque de luxe Gucci, a déclaré qu'il avait accepté de vendre une participation de 60 % dans une propriété de premier ordre à New York à la société de capital-investissement Ardian, ce qui lui a permis de lever 690 millions de dollars en espèces.

** TotalEnergies < TTEF.PA > a accepté de vendre une participation indirecte de près de 10 % dans un bloc de gaz offshore malaisien à PTTEP, soutenu par l'État thaïlandais, pour un montant non divulgué, a déclaré la major pétrolière française.

** Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a acquis une participation de contrôle de 95% dans Covestro, a déclaré lundi le fabricant allemand de produits chimiques dans un document réglementaire.

** World Insurance Associates a acquis le 1er septembre l'agence The Fidella Agency, basée à Lakewood, dans le New Jersey, a annoncé le courtier lundi.

** Holcim < HOLN.S > a accepté de payer 550 millions de dollars pour une participation majoritaire dans le fabricant péruvien de matériaux de construction Cementos Pacasmayo < CPACASC1.LM >. Il s'agit de la plus grande acquisition jamais réalisée par la société suisse en Amérique latine.

** La société d'investissement activiste Kimmeridge Energy Management a soumis une offre de 6 milliards de dollars pour acheter Ascent Resources, a rapporté le Financial Times.

** Le géant de Wall Street Citigroup < C.N > a déclaré lundi qu'il avait achevé la vente d'une participation de 25 % dans son Grupo Financiero Banamex à une société détenue par le milliardaire mexicain Fernando Chico Pardo et sa famille.

** La société de services WSP Global < WSP.TO > a déclaré lundi qu'elle allait acquérir la société américaine d'électricité et d'énergie TRC Companies dans le cadre d'une transaction en espèces de 3,3 milliards de dollars.

