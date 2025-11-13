((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Deutsche Bank, Metsera)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT jeudi:

** DWS Group DWSG.DE , la branche d'investissement de Deutsche Bank DBKGn.DE , achètera une participation de 40% dans une unité de Nippon Life India Asset Management NIPF.NS pour construire une franchise de fonds d'investissement alternatifs, alors que l'entreprise allemande cherche à étendre sa présence en Asie.

** Les actionnaires de Metsera MTSR.O ont approuvé l'offre publique d'achat de Pfizer PFE.N d'une valeur de 10 milliards de dollars, selon les premières estimations, mettant un terme à la féroce guerre d'enchères entre le géant pharmaceutique américain et le fabricant de Wegovy Novo Nordisk NOVOb.CO .

** L'espagnol ACS ACS.MC est sur le point de conclure un partenariat de 23 milliards d'euros (26,8 milliards de dollars) avec Global Infrastructure Partners BLK.N de BlackRock pour développer des centres de données, a rapporté le journal Expansion, citant des sources de marché anonymes.

** Le groupe indien Mahindra & Mahindra MAHM.NS va créer une coentreprise d'assurance-vie avec le groupe canadien Manulife MFC.TO , élargissant ainsi un partenariat existant depuis cinq ans, les deux sociétés s'engageant à verser jusqu'à 400 millions de dollars au cours de la prochaine décennie.

** BP BP.L négocie activement avec la société d'investissement Stonepeak la vente de son unité de lubrifiants Castrol, selon deux personnes au fait de la situation, ce qui constituerait une étape majeure dans la réalisation de l'objectif de désinvestissement de 20 milliards de dollars de la société énergétique.

** Le sud-coréen Lotte Chemical 011170.KS a déclaré avoir vendu environ 75% des parts de sa filiale pakistanaise à PTA Global Holding, basée à Dubaï, pour 98 milliards de wons (68,94 millions de dollars).

** Edgewell Personal Care EPC.N a accepté de vendre son activité nord-américaine de soins féminins, qui comprend notamment les serviettes hygiéniques Stayfree, à la société suédoise de santé et d'hygiène Essity ESSITYa.ST pour 340 millions de dollars, a déclaré mercredi la société américaine de produits de consommation.