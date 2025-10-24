 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 22:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Eli Lilly, Santee Cooper, et Grindr)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2000 GMT vendredi:

** Deux membres du conseil d'administration de Grindr GRND.N , qui font partie d'un groupe d'investisseurs détenant plus de 60 % de la société, ont proposé de privatiser l'une des plateformes de rencontres les plus reconnues au monde pour la communauté LGBTQIA+ pour un montant d'environ 3,46 milliards de dollars.

nL4N3W51K3

** La société de services publics Santee Cooper a déclaré vendredi qu'elle avait approuvé une lettre d'intention de Brookfield Asset Management BAM.TO pour entamer des discussions sur la reprise de la construction de deux réacteurs nucléaires AP1000 dans le comté de Fairfield, en Caroline du Sud.

nL4N3W51J2

** Eli Lilly LLY.N a déclaré vendredi qu'il allait acquérir le développeur de thérapie génique Adverum Biotechnologies ADVM.O dans le cadre d'une transaction évaluée à jusqu'à 261,7 millions de dollars, dans le but de renforcer son pipeline avec un traitement expérimental de la maladie oculaire.

nL4N3W51D4

** Standard Chartered < STAN.L > a accepté de vendre ses activités de banque de détail et de gestion de patrimoine en Ouganda à la banque sud-africaine Absa Group < ABGJ.J > pour un montant non divulgué, ont indiqué les deux sociétés.

nL6N3W50JZ

** FG Nexus a accepté de vendre une participation majoritaire dans FG Reinsurance et FG Re Solutions à Devondale Holdings pour 3 millions de dollars en espèces, un billet de 1,25 million de dollars et une participation de 40 % dans Devondale.

nL6N3W50DR

** La Banque nationale suisse a vendu sa participation dans la société minière anglo-australienne Rio Tinto < RIO.AX >, < RIO.L >, s'ajoutant ainsi à une série de désinvestissements récents dans les entreprises des industries extractives, selon les données du LSEG.

nL8N3W20X8

** Le brasseur japonais Kirin < 2503.T > a mis en vente sa marque de bourbon du Kentucky Four Roses pour 1 milliard de dollars, a rapporté le Financial Times, citant des personnes familières avec le dossier.

nL4N3W509T

** Le groupe australien GPT a déclaré qu'il acquiert une participation de 50 % dans la tour de bureaux emblématique Grosvenor Place de Sydney pour 860 millions de dollars australiens (558,83 millions de dollars), en formant un nouveau partenariat avec la Commonwealth Superannuation Corp.

nL6N3W505Z

** Nicolet Bankshares < NIC.N > acquiert MidWestOne Financial Group < MOFG.O > pour 864 millions de dollars en actions, ce qui constitue l'une des plus grosses transactions bancaires de l'année.

nL4N3W41ZY

