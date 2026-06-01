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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 11:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 9 h 30 GMT:

** Drax < DRX.L > a accepté d'acheter Bluefield Solar Income Fund < BSIF.L > dans le cadre d'une transaction évaluant cette société d'investissement spécialisée dans les énergies renouvelables à environ 561 millions de livres sterling (755,3 millions de dollars), a déclaré le groupe énergétique britannique.

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** BP < BP.L > a annoncé avoir conclu un accord pour céder 5% de sa participation dans le projet de gaz naturel liquéfié Browse, en Australie-Occidentale, à la société sud-coréenne GS Energy.

nL1N42906K

** Le fabricant d'équipements de manutention routière Hiab < HIAB.HE > a accepté d'acheter le fabricant nord-américain de camions poubelles Labrie Environmental Group pour environ 1 milliard de dollars, a annoncé la société finlandaise.

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** Berkshire Hathaway < BRKa.N > a conclu dimanche un accord pour racheter Taylor Morrison Home Corp < TMHC.N > pour 6,8 milliards de dollars en espèces, élargissant ainsi les activités du conglomérat dans le secteur du logement.

nL6N42807C

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
714 125,350 USD NYSE -0,37%
BP
526,550 GBX LSE +0,91%
DRAX GROUP
802,750 GBX LSE +1,42%
TAYLOR MORR HOME
58,510 USD NYSE -0,39%
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