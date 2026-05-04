((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Oversea-Chinese Banking Corp, Axia Energia Mises à jour: GameStop, Hubbell)

Les offres d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées lundi à 13h30 GMT:

** L'offre publique d'achat sans précédent de 56 milliards de dollars lancée par Ryan Cohen, directeur général de GameStop < GME.O > , sur la société bien plus importante eBay < EBAY.O > a suscité le scepticisme des investisseurs et des analystes, les actions du distributeur en ligne s'échangeant bien en dessous du prix de l'offre.

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** Le fabricant de matériel électrique Hubbell < HUBB.N > a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir son concurrent NSI Industries, une société du portefeuille de Sentinel Capital Partners, pour 3 milliards de dollars en espèces.

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** Oversea-Chinese Banking Corp < OCBC.SI > a annoncé que sa filiale indonésienne, PT Bank OCBC NISP < NISP.JK >, avait accepté de racheter les activités de banque de détail et de gestion de patrimoine de HSBC Holdings < HSBA.L > dans le pays.

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** La société d'électricité brésilienne Axia Energia < AXIA5.SA > a accepté de céder ses participations minoritaires de 49% dans quatre entités ad hoc de transport d'électricité à GEBBRAS, une filiale du groupe colombien Grupo Energia Bogota < GEB.CN >, a-t-elle indiqué.

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** Le groupe énergétique espagnol Repsol < REP.MC > a accepté de céder une participation de 49% dans son plus grand portefeuille d'actifs renouvelables en Espagne à la société Masdar des Émirats arabes unis, a rapporté le journal Cinco Dias, citant des sources anonymes proches des négociations.

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** La société biopharmaceutique belge UCB < UCB.BR > a accepté d'acquérir la société privée Candid Therapeutics dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 2,2 milliards de dollars, ont annoncé dimanche les deux entreprises.

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