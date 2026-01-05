((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Minto Apartment Real Estate Investment Trust, CRC Group, L3Harris Technologies, Howden, Admiral Group, Jacobs Solutions, Mises à jour: Oakley Capital, BlueScope Steel)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT lundi:

** Le fonds d'investissement immobilier canadien Minto Apartment Real Estate Investment Trust < MI_u.TO > a déclaré qu'il avait accepté d'être acquis par une société affiliée de Crestpoint Real Estate Investments et une société affiliée du groupe Minto, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluant le fonds d'investissement immobilier à environ 2,3 milliards de dollars, y compris la dette.

** Le groupe CRC a conclu un accord pour acquérir Euclid Transactional, l'une des plus grandes plates-formes de souscription d'assurance liées aux fusions et acquisitions, ce qui élargit considérablement l'empreinte du grossiste sur le marché en plein essor des risques transactionnels.

** L3Harris Technologies < LHX.N > a déclaré qu'elle vendra une participation d'environ 60 % dans ses activités de propulsion spatiale et de systèmes d'alimentation électrique à la société de capital-investissement AE Industrial Partners pour un montant de 845 millions de dollars, y compris la dette.

** Howden a encore élargi sa présence sur le marché américain de la vente au détail en acquérant Atlantic Group, un courtier spécialisé en responsabilité transactionnelle basé à New York, a annoncé le groupe le 5 janvier.

** Admiral Group a déclaré le 5 janvier qu'il avait finalisé la vente de son unité d'assurance automobile américaine, Elephant Insurance Company et Elephant Insurance Services, à la société de capital-investissement JC Flowers, avec effet au 31 décembre 2025.

** Le fournisseur de services d'ingénierie Jacobs Solutions < J.N > a déclaré qu'il allait acquérir le reste de la participation qu'il ne possède pas encore dans la société britannique PA Consulting pour 1,216 milliard de livres (1,64 milliard de dollars).

** La société de capital-investissement Oakley Capital < OCIO.L > va acquérir une participation majoritaire dans le fournisseur de services d'administration de la dette Global Loan Agency Services, parallèlement à un investissement minoritaire du fonds de pension canadien La Caisse, a-t-elle déclaré.

** L'entreprise australienne BlueScope Steel < BSL.AX > a déclaré avoir reçu une proposition de rachat de 13,15 milliards de dollars australiens (8,78 milliards de dollars) de la part d'un groupe d'investisseurs comprenant SGH < SGH.AX >, propriété du milliardaire Kerry Stokes, et Steel Dynamics < STLD.O >, basée aux États-Unis.

** Le courtier d'assurance indépendant The Baldwin Group a finalisé la transaction de fusion avec CAC Group, a-t-il annoncé vendredi.

