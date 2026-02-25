((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: General Atlantic, EQT)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 14h30 GMT mercredi:

** La société d'investissement General Atlantic vend une participation dans ByteDance dans le cadre d'une transaction qui valorise le géant chinois des médias sociaux à 550 milliards de dollars, ont déclaré deux personnes ayant connaissance de l'affaire, marquant une hausse spectaculaire des actions privées.

nL6N3ZL0WN

** Le groupe suédois de capital-investissement EQT < EQTAB.ST > a déclaré qu'il avait décidé de ne pas lancer d'offre publique d'achat sur Oxford Biomedica < OXB.L >, ce qui a fait chuter les actions du fabricant britannique de thérapies cellulaires et géniques de près de 10 % avant la mise sur le marché.

nL4N3ZL16X

** GSK < GSK.L > a accepté de payer 950 millions de dollars en espèces pour la biotech canadienne 35Pharma, marquant le deuxième accord majeur que le nouveau directeur général Luke Miels a conclu pour accélérer le développement de nouveaux médicaments chez le fabricant de médicaments britannique.

nL4N3ZL0H0

** Le sud-coréen LG Energy Solution < 373220.KS > vend sa participation de 7,5 %, ou des actions d'une valeur d'au moins 419 millions de dollars australiens (297,99 millions de dollars), dans le producteur de lithium australien Liontown < LTR.AX > dans le cadre d'une transaction en bloc, selon une feuille de conditions.

nL1N3ZL061

** Le groupe de paiement français Worldline < WLN.PA > a déclaré qu'il vendrait son activité de services de paiement en Inde à BillDesk pour une valeur estimée à environ 60 millions d'euros (71 millions de dollars).

nFWN3ZK1I0

** La société de paiement Stripe envisage d'acquérir PayPal < PYPL.O > ou des parties du pionnier des paiements numériques, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

nL4N3ZK1Z6