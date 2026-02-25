 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 16:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: General Atlantic, EQT)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 14h30 GMT mercredi:

** La société d'investissement General Atlantic vend une participation dans ByteDance dans le cadre d'une transaction qui valorise le géant chinois des médias sociaux à 550 milliards de dollars, ont déclaré deux personnes ayant connaissance de l'affaire, marquant une hausse spectaculaire des actions privées.

nL6N3ZL0WN

** Le groupe suédois de capital-investissement EQT < EQTAB.ST > a déclaré qu'il avait décidé de ne pas lancer d'offre publique d'achat sur Oxford Biomedica < OXB.L >, ce qui a fait chuter les actions du fabricant britannique de thérapies cellulaires et géniques de près de 10 % avant la mise sur le marché.

nL4N3ZL16X

** GSK < GSK.L > a accepté de payer 950 millions de dollars en espèces pour la biotech canadienne 35Pharma, marquant le deuxième accord majeur que le nouveau directeur général Luke Miels a conclu pour accélérer le développement de nouveaux médicaments chez le fabricant de médicaments britannique.

nL4N3ZL0H0

** Le sud-coréen LG Energy Solution < 373220.KS > vend sa participation de 7,5 %, ou des actions d'une valeur d'au moins 419 millions de dollars australiens (297,99 millions de dollars), dans le producteur de lithium australien Liontown < LTR.AX > dans le cadre d'une transaction en bloc, selon une feuille de conditions.

nL1N3ZL061

** Le groupe de paiement français Worldline < WLN.PA > a déclaré qu'il vendrait son activité de services de paiement en Inde à BillDesk pour une valeur estimée à environ 60 millions d'euros (71 millions de dollars).

nFWN3ZK1I0

** La société de paiement Stripe envisage d'acquérir PayPal < PYPL.O > ou des parties du pionnier des paiements numériques, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

nL4N3ZK1Z6

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

EQT
25,850 EUR Tradegate +1,77%
GSK
2 203,500 GBX LSE +0,11%
LIONTOWN
1,180 EUR Tradegate +9,06%
LIONTOWN
1,3500 USD OTCBB +3,85%
OXFORD BIOMEDICA
635,500 GBX LSE -6,95%
PAYPAL HOLDINGS
46,7000 USD NASDAQ -0,68%
WORLDLINE
1,4425 EUR Euronext Paris +1,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

