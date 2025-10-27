 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 225,83
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 11:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1000 GMT lundi:

** La société indienne de services d'énergie renouvelable OMC Power, soutenue par le japonais Mitsui & Co < 8031.T > et Chubu Electric Power < 9502.T >, a déclaré que le constructeur automobile japonais Honda Motor < 7267.T > a pris une participation dans la société pour construire conjointement des batteries de stockage d'énergie propre.

nL4N3W80EN

** La société australienne Larvotto Resources LRV.AX a déclaré qu'elle avait rejeté une offre indicative non contraignante reçue la semaine dernière de la part de United States Antimony Corporation, évaluant la société minière à environ 722,9 millions de dollars australiens (469,74 millions de dollars).

nL6N3W7067

** Le fabricant suisse de médicaments Novartis < NOVN.S > a annoncé dimanche qu'il avait accepté d'acquérir la société américaine de biotechnologie Avidity Biosciences RNA.O pour environ 12 milliards de dollars en espèces, alors que l'entreprise cherche à renforcer son portefeuille de traitements pour les maladies musculaires rares.

nL1N3W705E

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AVIDITY BIOSCI
49,1500 USD NASDAQ +1,24%
CHUBU EL
13,7300 USD OTCBB 0,00%
MITSUI & CO
21,510 EUR Tradegate +0,05%
MITSUI & CO
24,9000 USD OTCBB +0,30%
NOVARTIS
102,700 CHF Swiss EBS Stocks -1,33%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank