Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1000 GMT lundi:

** La société indienne de services d'énergie renouvelable OMC Power, soutenue par le japonais Mitsui & Co < 8031.T > et Chubu Electric Power < 9502.T >, a déclaré que le constructeur automobile japonais Honda Motor < 7267.T > a pris une participation dans la société pour construire conjointement des batteries de stockage d'énergie propre.

** La société australienne Larvotto Resources LRV.AX a déclaré qu'elle avait rejeté une offre indicative non contraignante reçue la semaine dernière de la part de United States Antimony Corporation, évaluant la société minière à environ 722,9 millions de dollars australiens (469,74 millions de dollars).

** Le fabricant suisse de médicaments Novartis < NOVN.S > a annoncé dimanche qu'il avait accepté d'acquérir la société américaine de biotechnologie Avidity Biosciences RNA.O pour environ 12 milliards de dollars en espèces, alors que l'entreprise cherche à renforcer son portefeuille de traitements pour les maladies musculaires rares.

