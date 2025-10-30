OpenAI prépare le terrain à une IPO avec une potentielle valorisation à $1.000 mds - sources

par Echo Wang, Kenrick Cai, Deepa Seetharaman et Krystal Hu

OpenAI effectue un travail préparatoire en vue d'une introduction en bourse dans le cadre de laquelle la firme pourrait être valorisée à 1.000 milliards de dollars, ont déclaré mercredi trois personnes au fait de la question, à propos de ce qui pourrait constituer l'une des plus importantes IPO de l'histoire.

Selon certaines des sources, l'éditeur de ChatGPT envisage de déposer les documents nécessaires auprès des régulateurs du marché au cours du second semestre 2026.

Menant des discussions préliminaires, OpenAI s'est penché sur la possibilité de lever 60 milliards de dollars comme fourchette basse, ont dit les sources, ajoutant que ce montant serait vraisemblablement supérieur.

Les discussions en sont uniquement aux premiers stades et les contours du projet - montants, calendrier...- pourraient évoluer, ont souligné les personnes au fait de la question.

Sarah Friar, directrice financière d'OpenAI, a déclaré à certains associés que la firme visait une IPO en 2027, ont rapporté des sources. Certains conseillers ont toutefois prédit que ce processus pourrait être bouclé plus tôt, d'ici la fin d'année 2026.

"Une IPO n'est pas notre priorité, donc il n'est pas possible que nous ayons fixé une date", a déclaré un porte-parole d'OpenAI.

Le Wall Street Journal a rapporté en premier lieu la possibilité qu'OpenAI effectue une IPO début 2027.

(Kenrick Cai, Deepa Seetharaman et Krystal Hu à San Francisco, Echo Wang à New York; version française Jean Terzian)