((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute: China International Development Corp, Tokio Marine. Mises à jour:)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT vendredi:

** Le fabricant d'articles en cuir China International Development Corp < 0264.HK > a déclaré qu'il étudiait l'acquisition de Lonten Semiconductor Co Ltd pour un montant maximum de 9 milliards de dollars HK (1,16 milliard de dollars).

nL6N3WX0QE

** L'assureur japonais Tokio Marine a signé un accord définitif pour acquérir Commodity & Ingredient Hedging (CIH) pour 970 millions de dollars, a annoncé la société.

nL6N3WX0H6

** Le groupe français de gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie Veolia < VIE.PA > a déclaré qu'il avait accepté de racheter à Enviri < NVRI.N > la société américaine de traitement des déchets dangereux Clean Earth pour un montant de 3 milliards de dollars.

nL6N3WX0FK

** Plantro, contrôlé par l'ancien directeur général de Dye & Durham < DND.TO > Matt Proud, a proposé d'acheter la société de logiciels juridiques pour environ 384 millions de dollars canadiens (272,59 millions de dollars), a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet.

nL4N3WX0AA

** GE HealthCare < GEHC.O > a déclaré jeudi qu'il allait acquérir le fournisseur de logiciels d'imagerie médicale Intelerad pour 2,3 milliards de dollars en espèces, le fabricant d'appareils médicaux cherchant à se développer sur les marchés des soins ambulatoires.

nL4N3WW1NE

** California Pizza Kitchen a signé un accord pour être racheté par un groupe d'investisseurs dirigé par Consortium Brand Partners et comprenant Eldridge Industries, la société d'investissement de Todd Boehly, pour un montant inférieur à 300 millions de dollars, selon des sources familières avec le dossier.

nL6N3WW13S