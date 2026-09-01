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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 09h30 GMT:

** La société américaine de capital-investissement Veritas Capital a conclu mardi un accord en vue d’acquérir la société britannique Bodycote BOY.L dans le cadre d’une opération de 1,85 milliard de livres sterling (2,51 milliards de dollars), dette comprise, devançant ainsi CVC dans une course à l’acquisition dont Apollo Global APO.N s’était retiré plus tôt cette année.

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** Gamma Communications GAMA.L a accepté d’être rachetée par la société de capital-investissement londonienne Epiris, qui valorise l’opérateur de télécommunications britannique à 1,08 milliard de livres sterling (1,46 milliard de dollars) dette comprise, ont annoncé les deux sociétés, mettant ainsi un terme à plusieurs mois de négociations.

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** La société pétrolière norvégienne DNO DNO.OL a accepté de racheter la société britannique Capricorn Energy CNE.L pour 396 millions de dollars, ont déclaré les parties, devançant ainsi son concurrent Genel Energy GENL.L . nL4N44T0HG

** Octopus Energy a annoncé avoir acquis la société danoise de négoce d’électricité BD Energy afin de renforcer ses capacités de négoce axées sur la technologie, dans le cadre de l’expansion de ses activités dans le domaine des énergies renouvelables en Europe. nL4N44T0FY

** Le groupe suisse de sécurité Dormakaba DOKA.S a annoncé qu’il allait simplifier sa structure actionnariale en rachetant une participation détenue par son principal actionnaire, après avoir publié un résultat opérationnel ajusté sur l’ensemble de l’exercice conforme aux attentes du marché. nL8N44T073