 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 11:56
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 09h30 GMT:

** La société américaine de capital-investissement Veritas Capital a conclu mardi un accord en vue d’acquérir la société britannique Bodycote BOY.L dans le cadre d’une opération de 1,85 milliard de livres sterling (2,51 milliards de dollars), dette comprise, devançant ainsi CVC dans une course à l’acquisition dont Apollo Global APO.N s’était retiré plus tôt cette année.

nL6N44T0CQ

** Gamma Communications GAMA.L a accepté d’être rachetée par la société de capital-investissement londonienne Epiris, qui valorise l’opérateur de télécommunications britannique à 1,08 milliard de livres sterling (1,46 milliard de dollars) dette comprise, ont annoncé les deux sociétés, mettant ainsi un terme à plusieurs mois de négociations.

nL4N44T0JJ

** La société pétrolière norvégienne DNO DNO.OL a accepté de racheter la société britannique Capricorn Energy CNE.L pour 396 millions de dollars, ont déclaré les parties, devançant ainsi son concurrent Genel Energy GENL.L . nL4N44T0HG

** Octopus Energy a annoncé avoir acquis la société danoise de négoce d’électricité BD Energy afin de renforcer ses capacités de négoce axées sur la technologie, dans le cadre de l’expansion de ses activités dans le domaine des énergies renouvelables en Europe. nL4N44T0FY

** Le groupe suisse de sécurité Dormakaba DOKA.S a annoncé qu’il allait simplifier sa structure actionnariale en rachetant une participation détenue par son principal actionnaire, après avoir publié un résultat opérationnel ajusté sur l’ensemble de l’exercice conforme aux attentes du marché. nL8N44T073

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
136,630 USD NYSE +1,19%
BODYCOTE
951,000 GBX LSE +4,16%
CAPRI ENER
372,000 GBX LSE +8,45%
DNO -A-
17,935 NOK LSE Intl +1,04%
DORMAKABA HLDG
58,100 CHF Swiss EBS Stocks +0,52%
GAMMA COMMUN
1 150,500 GBX LSE +0,92%
GENEL ENERGY
65,150 GBX LSE -7,19%
Gaz naturel
2,94 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
92,05 USD Ice Europ +1,52%
Pétrole WTI
87,75 USD Ice Europ +1,59%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 319,57 -0,18%
BIOPHYTIS
0,0558 -3,96%
Pétrole Brent
92,07 +1,54%
HAFFNER ENERGY
0,517 -3,54%
AIR LIQUIDE
174,96 +3,20%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank