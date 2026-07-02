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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 12:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 09h30 GMT:

** LY Corp 4689.T , filiale de SoftBank, et Bain Capital ont une nouvelle fois relevé leur offre sur Kakaku.com 2371.T , valorisant l'opérateur japonais de sites de comparaison de prix à 670 milliards de yens (4,12 milliards de dollars) et creusant ainsi l'écart par rapport à l'offre concurrente de la société suédoise EQT EQTAB.ST . nL6N43408A

** Une filiale du groupe danois A.P. Moller Holding a accepté d’acquérir la société norvégienne de location de navires Ocean Yield auprès de fonds gérés par la société de capital-investissement KKR KKR.N pour un montant non divulgué, ont annoncé les entreprises. nL8N4340D7

** QBE Insurance Group a acquis 100 % du capital de l’assureur indien Raheja QBE General Insurance Company, a annoncé l’assureur mondial dont le siège social est situé en Australie.

nL6N4340ES

** Genel Energy GENL.L va acquérir Capricorn Energy CNE.L pour 360 millions de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire, a-t-elle indiqué, ce qui lui permettra de prendre pied en Égypte alors qu'elle cherche à se diversifier au-delà de ses actifs pétroliers du Kurdistan irakien, sujets à des perturbations. nL4N4340FS

** World Insurance Associates a acquis Still Creek Insurance, une société spécialisée dans l’assurance automobile, habitation, entreprise et vie, basée à Rockland, dans le Maryland. La transaction a été finalisée le 1er mars. nL6N43315B

** Le gestionnaire d’actifs américain Columbia Threadneedle et l’allemand Patrizia ont convenu de fusionner leurs fonds immobiliers britanniques, ont annoncé jeudi les deux sociétés, s’inscrivant ainsi dans une tendance des investisseurs immobiliers à rechercher une plus grande échelle pour faire face aux coûts d’emprunt élevés. nL6N4340GE

Fusions / Acquisitions

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