 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 15:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: International Medical Group, ServiceNow, Orsted, Akdital Mises à jour: SOCAR)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mardi:

** ServiceNow < NOW.N > a accepté d'acheter la startup de cybersécurité Armis pour 7,75 milliards de dollars en espèces, ont déclaré les entreprises, alors que le fabricant de logiciels d'entreprise cherche à attirer de nouveaux clients dans un contexte de risques croissants de cyberattaques.

nL4N3XT0PH

** International Medical Group (IMG), filiale de SiriusPoint, va acquérir Assist America, un fournisseur de services d'assistance voyage en cas d'urgence, a déclaré l'assureur basé aux Bermudes (re).

nL6N3XT0LD

** Le développeur danois d'éoliennes offshore Orsted < ORSTED.CO> a accepté de vendre une participation de 55% dans son parc éolien offshore Greater Changhua 2 à Taiwan à la compagnie d'assurance vie Cathay dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'environ 5 milliards de couronnes danoises ( 788,74 millions de dollars), a déclaré l'entreprise.

nL6N3XT0LS

** L'opérateur privé de soins de santé Akdital < AKT.CS > a accepté d'acheter le groupe tunisien Taoufik Hospitals Group pour 90 millions de dollars, a déclaré la société marocaine.

nL1N3XT0BO

** La compagnie nationale d'énergie azerbaïdjanaise SOCAR a signé un accord pour acheter à Gama Enerji une centrale électrique au gaz de 870 MW dans le centre de la Turquie pour 225 millions de dollars, a indiqué la compagnie.

nL8N3XT0IA

** Samsung Electronics < 005930.KS > a annoncé un accord de 1,8 milliard de dollars pour acquérir l'unité de technologie de conduite autonome du groupe allemand ZF Friedrichshafen afin de la combiner avec son activité audio et d'offrir des plates-formes embarquées de nouvelle génération.

nL1N3XT06A

** L'Australian Retirement Trust (ART) va acquérir une participation de près de 20 % dans le centre commercial emblématique Westfield Sydney de Scentre Group < SCG.AX > pour 864 millions de dollars australiens (575,68 millions de dollars), a déclaré le propriétaire du centre commercial.

nL4N3XT06Y

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

Gaz naturel
3,97 USD NYMEX 0,00%
ORSTED
15,895 EUR Tradegate -0,66%
ORSTED
115,775 DKK LSE Intl +0,13%
ORSTED
18,9900 USD OTCBB +1,88%
Pétrole Brent
61,82 USD Ice Europ -0,37%
Pétrole WTI
57,83 USD Ice Europ -0,17%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
SERVICENOW
152,285 USD NYSE -2,78%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank