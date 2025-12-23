((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: International Medical Group, ServiceNow, Orsted, Akdital Mises à jour: SOCAR)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mardi:

** ServiceNow < NOW.N > a accepté d'acheter la startup de cybersécurité Armis pour 7,75 milliards de dollars en espèces, ont déclaré les entreprises, alors que le fabricant de logiciels d'entreprise cherche à attirer de nouveaux clients dans un contexte de risques croissants de cyberattaques.

nL4N3XT0PH

** International Medical Group (IMG), filiale de SiriusPoint, va acquérir Assist America, un fournisseur de services d'assistance voyage en cas d'urgence, a déclaré l'assureur basé aux Bermudes (re).

nL6N3XT0LD

** Le développeur danois d'éoliennes offshore Orsted < ORSTED.CO> a accepté de vendre une participation de 55% dans son parc éolien offshore Greater Changhua 2 à Taiwan à la compagnie d'assurance vie Cathay dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'environ 5 milliards de couronnes danoises ( 788,74 millions de dollars), a déclaré l'entreprise.

nL6N3XT0LS

** L'opérateur privé de soins de santé Akdital < AKT.CS > a accepté d'acheter le groupe tunisien Taoufik Hospitals Group pour 90 millions de dollars, a déclaré la société marocaine.

nL1N3XT0BO

** La compagnie nationale d'énergie azerbaïdjanaise SOCAR a signé un accord pour acheter à Gama Enerji une centrale électrique au gaz de 870 MW dans le centre de la Turquie pour 225 millions de dollars, a indiqué la compagnie.

nL8N3XT0IA

** Samsung Electronics < 005930.KS > a annoncé un accord de 1,8 milliard de dollars pour acquérir l'unité de technologie de conduite autonome du groupe allemand ZF Friedrichshafen afin de la combiner avec son activité audio et d'offrir des plates-formes embarquées de nouvelle génération.

nL1N3XT06A

** L'Australian Retirement Trust (ART) va acquérir une participation de près de 20 % dans le centre commercial emblématique Westfield Sydney de Scentre Group < SCG.AX > pour 864 millions de dollars australiens (575,68 millions de dollars), a déclaré le propriétaire du centre commercial.

nL4N3XT06Y