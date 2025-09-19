((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT vendredi:

** Les propriétaires de l'Atlético de Madrid sont en pourparlers avancés pour vendre une participation majoritaire dans le club de football espagnol de premier plan à Apollo Global Management < APO.N >, selon trois personnes ayant connaissance de l'opération. nL5N3V41HD

** La plateforme britannique de trading en ligne IG Group < IGG.L > a déclaré avoir acquis l'échange de crypto-monnaies australien Independent Reserve pour 178 millions de dollars australiens (117,41 millions de dollars), élargissant ainsi son offre numérique et sa présence dans la région Asie-Pacifique. nL3N3V60CW

** La société suédoise de capital-investissement EQT < EQTAB.ST > a lancé la vente de son activité d'infrastructure numérique nordique GlobalConnect, à une valeur potentielle de 8 milliards d'euros (9,43 milliards de dollars), a rapporté le Financial Times en citant des sources non identifiées.

nL3N3V609A

** La société canadienne de capital-investissement Onex Partners a annoncé qu'elle allait acquérir Integrated Specialty Coverages, l'administrateur du programme auprès de KKR.

nL6N3V50YM