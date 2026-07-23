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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 09h30 GMT:

** Ford Motor < F.N > et le groupe chinois Geely ont conclu un accord historique aux termes duquel le constructeur automobile américain cédera une partie de son usine d'Almussafes, près de Valence, ouvrant ainsi la voie à Geely pour la fabrication de véhicules électriques en Espagne, a rapporté mercredi le journal ABC.

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** Brookfield Asset Management < BAM.N > va acquérir la société de stockage d’énergie par batterie Aypa Power auprès de fonds gérés par Blackstone < BX.N > pour une valeur de 3 milliards de dollars, a-t-elle annoncé mercredi, dans le cadre de l'extension de son portefeuille d’énergies renouvelables en Amérique du Nord.

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