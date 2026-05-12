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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 22:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: KNDS, Wendy's, Paramount, CSN, Brown-Forman; Mises à jour: eBay)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 20 h 00 GMT:

** Le fabricant de Jack Daniel's, Brown-Forman BFb.N , a rejeté une offre de rachat d'environ 15 milliards de dollars de la part de son concurrent Sazerac, a rapporté le Wall Street Journal en citant des sources proches du dossier. nL6N41P1F3

** Le sidérurgiste brésilien CSN CSNA3.SA a reçu vendredi des offres non contraignantes pour sa division ciment, date limite fixée par la société dans le cadre de son projet de cession, ont déclaré cette semaine deux personnes proches du dossier. nL1N41P124

** Deux démocrates influents de la Chambre des représentants américaine ont demandé au directeur général de Paramount Skydance PSKY.O , David Ellison, de révéler si lui-même ou la société avait proposé de modifier la couverture médiatique de CNN concernant le président Donald Trump en échange de l'approbation d'un rapprochement avec Warner Brothers Discovery

WBD.O . nL1N41P0X0

** Trian Fund Management, le fonds de l'investisseur activiste Nelson Peltz, cherche à obtenir le soutien d'investisseurs pour une offre potentielle visant à privatiser la chaîne de restauration rapide Wendy's WEN.O , a rapporté le Financial Times en citant des sources proches des discussions.

nL4N41P0B1

** L'État allemand s'est rapproché de l'acquisition d'une participation dans le fabricant franco-allemand de chars KNDS après que Berlin a envoyé une lettre d'offre aux familles allemandes propriétaires de l'entreprise, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier. nL6N41P140

** Le groupe suédois de capital-investissement EQT AB < EQTAB.ST > a proposé une offre finale de rachat de 9,4 milliards de livres sterling (12,7 milliards de dollars) sur la société britannique Intertek < ITRK.L >, après que la société de contrôle de produits eut rejeté trois approches précédentes en invoquant une sous-évaluation.

nL4N41P0IR

** FGI Worldwide, un fournisseur de solutions de financement du fonds de roulement et d’assurance-crédit commercial, a annoncé avoir été racheté par la division de capital-investissement de Goldman Sachs Alternatives.

nL6N41P0X2

** EBay EBAY.O a rejeté une offre publique d'achat de 56 milliards de dollars émanant de GameStop GME.N , une société de taille bien moindre, en raison de doutes quant au financement, qualifiant la proposition de “ni crédible ni attrayante”.

nL4N41P0XT

** Siemens < SIEGn.DE > a accepté d'acheter la société italienne de technologie ferroviaire Mer Mec dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'environ 1 milliard d'euros (1,17 milliard de dollars), a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

nL8N41P162

** Le groupe Lufthansa < LHAG.DE > exercera une option pour porter sa participation dans la compagnie italienne ITA Airways à 90 %, renforçant ainsi son emprise sur la compagnie aérienne basée à Rome alors que la consolidation du secteur s'accélère en Europe.

nL6N41P0N0

** La société britannique Picton Property Income < PCTN.L > a annoncé avoir accepté une offre publique d'achat entièrement en actions d'un montant de 403 millions de livres sterling (546,4 millions de dollars) émanant d'un consortium composé de LondonMetric Property < LMPL.L > et de Schroder REIT < SREI.L >.

nL4N41P0IL

** Dubai Holding, détenue par le souverain de Dubaï, est devenue le principal actionnaire d'Emaar Properties EMAR.DU après avoir finalisé l'acquisition d'une participation de 22,27 % auprès du principal fonds souverain de l'émirat, ont annoncé les sociétés lundi soir.

nL6N41P0KZ

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

DT LUFTHANSA
8,520 EUR XETRA +2,50%
EBAY
110,4000 USD NASDAQ +2,05%
EQT
28,050 EUR Tradegate -1,58%
GAMESTOP
22,390 USD NYSE -3,41%
GOLDMAN SACHS GR
946,050 USD NYSE +0,13%
INTERTEK GROUP
5 302,500 GBX LSE +6,48%
LONDONMETRIC
184,150 GBX LSE -1,89%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,6900 USD NASDAQ -1,97%
PICTON PRP REIT
70,500 GBX LSE -3,56%
SCHRODER REIT
45,850 GBX LSE -5,07%
SIEMENS
264,600 EUR XETRA -1,51%
WARNER BROS RG-A
27,2000 USD NASDAQ -0,15%
WENDY'S
7,9000 USD NASDAQ +16,78%
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