((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Gold Reserve, BRB, Atos, Yageo, Dye & Durham's, Euronext, MARI; Mises à jour: Kering)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 20h00 GMT ce lundi:

** La société minière Gold Reserve GRZ.V , cotée à Toronto, a accusé les sociétés conseillant un tribunal américain sur la vente aux enchères de la société mère de Citgo Petroleum d'avoir reçu quelque 170 millions de dollars d'honoraires d'un soumissionnaire recommandé comme vainqueur du processus et de parties qui obtiendraient des bénéfices en conséquence.

nL1N3W10FE

** La banque publique brésilienne BRB BSLI3.SA a renoncé à sa poursuite de son homologue en difficulté Banco Master, ont déclaré à Reuters deux personnes familières avec le dossier.

nL1N3W10BG

** Kering PRTP.PA , propriétaire de Gucci, a accepté de vendre son activité beauté à L'Oréal OREP.PA pour 4 milliards d'euros (4,7 milliards de dollars), le premier grand pari du nouveau directeur général Luca de Meo, qui marque de son empreinte le groupe de luxe et réduit son endettement. nL2N3W004J

** Le groupe informatique français Atos ATOS.PA a annoncé une forte baisse de son chiffre d'affaires trimestriel, en raison de pertes de contrats clés, et a déclaré qu'il ne viserait des acquisitions qu'à partir de 2026. nL8N3W10WB

** Le taïwanais Yageo 2327.TW a finalisé une offre publique d'achat sur le japonais Shibaura Electronics 6957.T avec un taux d'acceptation de 87,3%, a indiqué le fabricant de composants électroniques. nL4N3W10M0

** Plantro, deuxième actionnaire de Dye & Durham DND.TO , a retiré sa proposition d'acquisition du fabricant canadien de logiciels juridiques et pourrait réduire ou abandonner sa participation, invoquant la détérioration des résultats financiers et le manque d'engagement du conseil d'administration. nL4N3W10JA

** L'opérateur boursier paneuropéen Euronext ENX.PA a déclaré qu'il restait déterminé à transformer la Bourse d'Athènes en une passerelle financière pour l'Europe du Sud-Est, mais a exclu de relever son offre d'acquisition de la bourse grecque. nL1N3W1088

** La société mondiale d'événements MARI a déclaré avoir acquis TodayTix Group (TTG), obtenant ainsi l'accès à ses plates-formes qui vendent des billets pour des spectacles en direct allant des opéras à New York aux pièces de théâtre de la Royal Shakespeare Company de Londres. nL4N3W10H2

** Holcim < HOLN.S > a déclaré qu'il achèterait le fabricant allemand de systèmes de murs Xella pour 1,85 milliard d'euros (2,16 milliards de dollars), dans le but d'exploiter le marché européen en pleine croissance de la rénovation des bâtiments. nL5N3W103B

** L'investisseur activiste Jana Partners a pris une participation dans le fabricant d'appareils médicaux Cooper Companies < COO.O > et prévoit de rechercher des alternatives stratégiques, ont déclaré dimanche deux sources au fait du dossier. nL3N3W100I

** La société australienne Larvotto Resources < LRV.AX > a déclaré avoir reçu une offre indicative non contraignante de la part de United States Antimony Corporation (USAC), évaluant le mineur à environ 722,9 millions de dollars australiens (469,88 millions de dollars). nL6N3W006S

** La banque du Moyen-Orient Emirates NBD < ENBD.DU > achètera une participation de 60 % dans la banque privée indienne RBL Bank < RATB.NS > pour 3 milliards de dollars, ce qui représente la plus grande acquisition transfrontalière dans le secteur financier indien. nL1N3VZ03G