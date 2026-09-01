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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 15:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Chesapeake Utilities, Keurig Dr Pepper; Mises à jour: Veritas Capital)

Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 13h30 GMT:

** Chesapeake Utilities CPK.N a annoncé que l'une de ses filiales avait cédé à NextEra Energy Resources NEE.N une participation de 49 % dans un projet d'infrastructure de transport de gaz naturel d'une valeur de 1,2 milliard de dollars dans le sud de la Floride.

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** Keurig Dr Pepper KDP.O a annoncé qu’elle revendrait sa participation dans Chobani au fabricant de yaourts pour 925 millions de dollars, alors que le groupe de boissons restructure ses activités à la suite de son acquisition de JDE Peet’s.

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** La société américaine de capital-investissement Veritas Capital a conclu un accord pour racheter la société britannique de services de traitement thermique Bodycote BOY.L dans le cadre d'une transaction de 1,85 milliard de livres sterling (2,51 milliards de dollars), dette comprise, devançant ainsi son concurrent CVC.

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** Gamma Communications GAMA.L a accepté d’être rachetée par la société de capital-investissement londonienne Epiris, qui valorise l’opérateur de télécommunications britannique à 1,08 milliard de livres sterling (1,46 milliard de dollars) dette comprise, ont annoncé les deux sociétés, mettant ainsi un terme à plusieurs mois de négociations.

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** La société pétrolière norvégienne DNO DNO.OL a accepté de racheter la société britannique Capricorn Energy CNE.L pour 396 millions de dollars, ont déclaré les parties, devançant ainsi son concurrent Genel Energy GENL.L .

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** Octopus Energy a annoncé avoir acquis la société danoise de négoce d’électricité BD Energy afin de renforcer ses capacités de négoce axées sur la technologie, dans le cadre de l’expansion de ses activités dans le domaine des énergies renouvelables en Europe.

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** Le groupe suisse de sécurité Dormakaba DOKA.S a annoncé qu’il allait simplifier sa structure actionnariale en rachetant la participation de son principal actionnaire, après avoir publié un résultat opérationnel ajusté sur l’ensemble de l’exercice conforme aux attentes du marché.

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Fusions / Acquisitions

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BODYCOTE
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CAPRI ENER
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DNO -A-
18,125 NOK LSE Intl +2,11%
DORMAKABA HLDG
60,000 CHF Swiss EBS Stocks +3,81%
GAMMA COMMUN
1 155,500 GBX LSE +1,36%
GENEL ENERGY
65,400 GBX LSE -6,84%
Gaz naturel
2,94 USD NYMEX 0,00%
KEURIG DR PEPPER
31,9400 USD NASDAQ +0,25%
NEXTERA ENERGY
82,630 USD NYSE +0,33%
Pétrole Brent
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Pétrole WTI
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