Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 22:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec Shell, Diana Shipping)

16 janvier - Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2100 GMT vendredi: ** La major pétrolière Shell SHEL.L et le conglomérat japonais Mitsubishi Corp 8058.T étudient les possibilités de vente de leurs participations respectives dans le projet LNG Canada, d'une valeur de 40 milliards de dollars canadiens (28,8 milliards de dollars américains), ont déclaré à Reuters trois sources au fait du dossier. nL6N3YH007

** La compagnie maritime mondiale Diana Shipping DSX.N a déclaré vendredi qu'elle prévoyait de lancer une course aux procurations pour remplacer les six administrateurs actuels de son rival Genco Shipping & Trading GNK.N , prenant sa décision quelques jours seulement après que le conseil d'administration a rejeté l'offre d'achat de Diana. nL1N3YH0MA

** Le principal actionnaire d'Auction Technology Group ATG.L , FitzWalter Capital, a augmenté sa proposition de rachat de l'opérateur britannique de ventes aux enchères en ligne à 491 millions de livres (658 millions de dollars) vendredi après des refus répétés. nL6N3YH0P2

** Le fabricant de composants aéronautiques TransDigm Group < TDG.N > a déclaré qu'il achèterait Jet Parts Engineering et Victor Sierra Aviation Holdings à la société de capital-investissement Vance Street Capital pour un montant d'environ 2,2 milliards de dollars, y compris certains avantages fiscaux. nL4N3YH14J

** La société pétrolière brésilienne Brava Energia < BRAV3.SA > a annoncé l'acquisition des parts détenues par la société malaisienne Petronas < IPO-PETO.KL > dans deux gisements offshore pour 450 millions de dollars, donnant ainsi le coup d'envoi d'un nouveau plan stratégique défini par le nouveau directeur général de la société. nL1N3YH0AQ

** La société américaine Worthington Steel < WS.N > prévoit d'acheter la société allemande Kloeckner & Co < KCOGn.DE > dans le cadre d'une transaction qui évalue la société de négoce de métaux à 2,4 milliards de dollars, alors que la société cherche à renforcer sa position en Amérique du Nord.

nL4N3YG239

** Delfin a exclu les négociations en cours pour vendre sa participation dans Monte dei Paschi, resserrant les rangs autour du directeur général Luigi Lovaglio, alors que les spéculations sur une approche potentielle d'UniCredit < CRDI.MI > pour la banque poussent les actions à la hausse. nL8N3YH0B2

** La maison de commerce japonaise Mitsubishi Corp < 8058.T > a déclaré qu'elle reprendrait les actifs de production de schiste et d'infrastructure d'Aethon Energy Management aux États-Unis pour 7,53 milliards de dollars afin de renforcer sa chaîne de valeur dans le secteur du gaz. nL6N3YH08T

Fusions / Acquisitions

