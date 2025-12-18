((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Vantage, Trump Media, NFP; met à jour Aena)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT jeudi:

** Howard Hughes Holdings HHH.N , soutenu par Bill Ackman, a déclaré jeudi qu'il achèterait la société d'assurance spécialisée Vantage Group Holdings pour environ 2,1 milliards de dollars, alors que la société immobilière se concentre sur la diversification au-delà de la promotion immobilière.

** L'opérateur aéroportuaire espagnol Aena < AENA.MC > a déclaré avoir accepté d'acheter une participation de 51% dans une nouvelle société de portefeuille qui possède l'aéroport de Leeds Bradford et une partie de l'aéroport de Newcastle au Royaume-Uni pour 270 millions de livres (360,88 millions de dollars).

** Trump Media & Technology < DJT.O > et TAE Technologies ont accepté de se regrouper dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à plus de 6 milliards de dollars, ont déclaré les entreprises.

** Le courtier en assurances multirisques NFP, propriété d'Aon, a acquis Hamilton Insurance Agency, un courtier en assurances multirisques et fournisseur de services d'administration des avantages sociaux basé en Virginie, a déclaré Hamilton mercredi.

** L'autrichien Strabag < STRV.VI > a annulé les discussions avec Viacama AG, anciennement connu sous le nom de Vamed AG, concernant l'acquisition de l'opérateur de l'hôpital général de Vienne VKMB, a déclaré l'entreprise de construction.

** Le groupe italien de boissons Campari < CPRI.MI > a déclaré qu'il avait accepté de vendre ses marques Averna et Zedda Piras à la société de spiritueux Illva Saronno pour 100 millions d'euros (117,45 millions de dollars).

** BNP Paribas < BNPP.PA > est en pourparlers exclusifs avec le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz pour acquérir sa filiale de leasing automobile Athlon, a déclaré la banque française, dans une transaction évaluée à environ 1 milliard d'euros (1,17 milliard de dollars).

** Les actions de China International Capital Corp < 601995.SS > ont bondi de 10 % après que l'entreprise a fait part de son intention d'acheter deux rivaux dans le cadre d'une opération d'échange d'actions d'une valeur d'environ 16 milliards de dollars, ce qui pourrait donner naissance à la quatrième banque d'investissement de Chine en termes d'actifs.

** Le banque régional CVB Financial < CVBF.O > achètera son rival plus petit Heritage Commerce < HTBK.O > dans le cadre d'une transaction en actions de 811 millions de dollars, afin d'étendre sa présence dans la région de la baie de San Francisco, l'un des principaux moteurs de l'économie américaine.

