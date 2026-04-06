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(Ajout concernant Sunway)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2000 GMT lundi:

** Sunway SWAY.KL a déclaré lundi que son offre publique d'achat volontaire conditionnelle pour IJM Corp IJMS.KL était caduque après avoir échoué à remplir la condition d'acceptation avant la clôture de 17 heures, mettant fin à l'offre du conglomérat malaisien pour le groupe de construction et d'immobilier.

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** Neurocrine Biosciences < NBIX.O > va acquérir le fabricant de médicaments contre les maladies rares Soleno Therapeutics < SLNO.O > pour 2,9 milliards de dollars en espèces, ont annoncé les deux sociétés, marquant ainsi l'expansion du fabricant de médicaments axés sur les neurosciences dans le domaine des troubles métaboliques.

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** Olam Group < OLAG.SI >, basé à Singapour, a déclaré avoir accepté de vendre son activité de services informatiques et numériques, Mindsprint, à la société indienne de services informatiques Wipro < WIPR.NS > pour une valeur d'entreprise de 375 millions de dollars.

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** KNDS France - une unité du fabricant allemand de chars KNDS - a achevé le rachat de la société française Texelis Defense pour un montant non divulgué, a déclaré KNDS France.

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