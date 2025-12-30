 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 12:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1115 GMT mardi:

** Meta META.O a déclaré qu'il allait acquérir la startup d'intelligence artificielle Manus, fondée en Chine, alors que le géant de la technologie accélère ses efforts pour intégrer l'IA avancée dans ses plates-formes. nL4N3Y002F

** La société d'investissement mondiale KKR KKR.N et son gestionnaire d'actifs coréen affilié, Kreate Asset Management, ont déclaré qu'ils avaient acheté Cheongna Logistics Center, dans ce qu'ils ont appelé la plus grande transaction logistique d'un seul actif en Corée du Sud. nL4N3Y003W

** Citigroup C.N a déclaré lundi que son conseil d'administration avait approuvé la vente de son unité russe, AO Citibank, à Renaissance Capital, dans le cadre d'une transaction qui entraînera une perte avant impôt d'environ 1,2 milliard de dollars, en grande partie liée à la conversion des devises.

